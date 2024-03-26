Двері з фінальної сцени "Титаніка" продали за $718 тис. на аукціоні в США

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Імпровізований рятувальний пліт з фільму режисера Джеймса Кемерона "Титанік" 1997 року продали на аукціоні Heritage Auctions "Скарби з планети Голлівуд" за $718 тис. Це реквізит зі знаменитої сцени у фіналі художнього фільму-катастрофи, на якому врятувалася Роуз (Кейт Вінслет) та не помістився і помер Джек (Леонардо ді Капріо).

Хоча реквізит зазвичай називають дверима, аукціоністи зазначили, що вишукана конструкція "насправді була частиною дверної рами прямо над входом у лаунж першого класу [судна]".

Фото: Heritage Auctions

Двері з бальсового дерева випередили за своєю ціною інші лоти: сокиру Джека Ніколсона із фільму "Сяйво" та батіг Індіани Джонса з "Храму Долі". Батіг Гаррісона Форда з "Храму долі" встановив рекорд як найдорожчий реквізит із франшизи - $525 тис.

Також було продано набір із трьох коштовних каменів Санкари з фільму ($100 тис.), а також чашу Святого Грааля з "Останнього хрестового походу" ($87,5 тис.). Сокира Ніколсона з фільму "Сяйво" пішла за $125 тис. Чорний костюм симбіонта Тобі Магвайра з "Людини-павука 3" продали також за $125 тис. Банку з-під крему для гоління, яку Вейн Найт використовує для контрабанди ембріонів динозаврів у "Парку Юрського періоду" - за $250 тис.

Також за $125 тис. продали шифонове плаття Вінслет, яке вона носила під час зйомок фінального акту фільму.

Раніше повідомлялося, що двері з фінальної сцени "Титаніка" виставили на аукціон за $40 тис. Аукціоністи показали, що уламок дверей має 243 см завдовжки та 104 см завширшки, отже є достатньо великим для того, щоб обидва герої помістилися на ньому. У культовій сцені Джек на смерть замерзає у воді, жертвуючи собою, щоб урятувати Роуз.

Натомість режисер Джеймс Кемерон зазначив, що команда вчених і каскадерів перевірила, чи дійсно Джек міг поміститися. Висновок виявився неоднозначним.

"Джек міг би вижити, але є багато змінних... Я думаю, що його мислення було таким: я не збираюся робити щось, що наражає її на небезпеку. І це на 100 відсотків у його характері", - поділився режисер.