"F1 Фільм" став найкасовішою стрічкою в карʼєрі Бреда Пітта
Спортивна драма Джозефа Косинські про чемпіонат з автоперегонів "Формула-1" з Бредом Піттом у головній ролі зібрала в прокаті $545,6 млн
Про це пише Deadline.
Високобюджетна драма "F1 Фільм" про автоперегони з Бредом Піттом у головній ролі у шостий тиждень прокату показала зростання касових зборів на 36%. Фільм від Apple Original Films, випущений Warner Bros, продовжує тримати сильні позиції. За останній тиждень стрічка режисера Джозефа Косинські заробила $17,2 млн на 78 закордонних ринках.
Таким чином, закордонні збори склали $372,3 млн. Глобальний бокс-офіс наразі становить $545,6 млн, що робить "F1 Фільм" найкасовішим фільмом з Бредом Піттом у світі. Драма перевершила фільм жахів "Всесвітня війна Z", що зібрав $540 млн.
"F1 Фільм" розповідає про Сонні Хейса (Пітт) - колишнього пілота Формули-1, якого переконали повернутися до популярного автоспорту, щоб тренувати спритного новачка (Демсон Ідріс) та врятувати команду, що зазнає невдачі.
- "F1 Фільм" став першим комерційним хітом для Apple, яка профінансувала стрічку.
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