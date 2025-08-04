"F1 Фільм" став найкасовішою стрічкою в карʼєрі Бреда Пітта

Про це пише Deadline.

Високобюджетна драма "F1 Фільм" про автоперегони з Бредом Піттом у головній ролі у шостий тиждень прокату показала зростання касових зборів на 36%. Фільм від Apple Original Films, випущений Warner Bros, продовжує тримати сильні позиції. За останній тиждень стрічка режисера Джозефа Косинські заробила $17,2 млн на 78 закордонних ринках.

Таким чином, закордонні збори склали $372,3 млн. Глобальний бокс-офіс наразі становить $545,6 млн, що робить "F1 Фільм" найкасовішим фільмом з Бредом Піттом у світі. Драма перевершила фільм жахів "Всесвітня війна Z", що зібрав $540 млн.

"F1 Фільм" розповідає про Сонні Хейса (Пітт) - колишнього пілота Формули-1, якого переконали повернутися до популярного автоспорту, щоб тренувати спритного новачка (Демсон Ідріс) та врятувати команду, що зазнає невдачі.