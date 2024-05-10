Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийшов у прокат в Ізраїлі
Українська стрічка "Я, "Побєда" і Берлін" режисерки Ольги Ряшиної, створена за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, вийшла на екрани кінотеатрів у трьох містах Ізраїлю
Про це повідомляє Держкіно України.
Пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної "Я, Побєда і Берлін" з 9 травня розпочала кінотеатральний прокат в Ізраїлі. Фільм, знятий за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, можна буде подивитися у містах Рішон-ле-Ціон, Беер-Шева та Ашдод.
Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.
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Фільм зняли UPHub за підтримки державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile.
Стрічка, присвячена лідеру культового на ранній українській електронній сцені гурту "Скрябін", що став символом нового покоління українців – Андрію Кузьменку (Кузьмі), є не документальним фільмом-біографією, а художньою інтерпретацією його однойменного автобіографічного літературного дебюту.
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