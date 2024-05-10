Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийшов у прокат в Ізраїлі

Про це повідомляє Держкіно України.

Пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної "Я, Побєда і Берлін" з 9 травня розпочала кінотеатральний прокат в Ізраїлі. Фільм, знятий за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, можна буде подивитися у містах Рішон-ле-Ціон, Беер-Шева та Ашдод.

Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

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Фільм зняли UPHub за підтримки державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile.

Стрічка, присвячена лідеру культового на ранній українській електронній сцені гурту "Скрябін", що став символом нового покоління українців – Андрію Кузьменку (Кузьмі), є не документальним фільмом-біографією, а художньою інтерпретацією його однойменного автобіографічного літературного дебюту.