Історичний фільм Олеся Саніна "Довбуш" покажуть у Польщі

Про це повідомляє Держкіно.

Історичний пригодницький фільм режисера Олеся Саніна "Довбуш", бюджет якого склав 120 млн грн, 25 квітня покажуть у Польщі. Захід відбудеться у Варшаві, в кінотеатрі "Кінотека" о 19:00.

Після показу фільму пройде зустріч з польським актором Матеушем Косьцюкевичем та дизайнеркою костюмів Галиною Отенко.

Сюжет історичної епопеї Олеся Саніна розгортається у 18 столітті у мальовничих Карпатах, де відбувається драма життя гуцульського отамана Олекси Довбуша. Ватага опришків під проводом двох братів, Івана та Олекси Довбушів стали надією для народу і пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021-го повідомлялося, на Франківщині завершували фільмування "Довбуша". Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.

6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер фільму "Довбуш". Станом на 19 вересня український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року. Загалом станом на 22 листопада фільм зібрав 67,8 млн грн, було продано 480,3 тис. квитків.

На початку квітня Санін заявив, що міжнародна стримінгова платформа Netflix розглядає можливість створення мінісеріалу "Довбуш".