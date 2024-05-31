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Огляд

Коли "Одне життя" важливе: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
31 травня, 2024 п'ятниця
17:24
Кіно

Від комедії з голлівудськими зірками першої величини до драми із зірковим Ентоні Гопкінсом про те, як одне життя може мати тривалий вплив на світ  

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Ти мене любиш?"

У кінотеатрах з 30 травня

Драма київської режисерки Тоні Ноябрьової створена у копродукції України та Швеції. Українська прем’єра стрічки відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі (де головній акторці Карині Химчук присудили нагороду за найкращу акторську роботу), а світова - на 73-му "Берлінале" у секції "Панорама". Стрічка  про 'дорослішання і прощання з дитинством на тлі зламу епох (режисерка вибирає 90-ті). А ще про пошук любові й кохання, про втрати (які в людському житті неминучі), про плинність та мінливість буття і про таке природне бажання людини чути "так" від небайдужих серцю людей у відповідь на своє запитання "ти мене любиш?"

Отож "до розпаду радянського союзу лишається близько року. Єдина донька в родині київського режисера 16-річна Кіра жадібно хоче подорослішати. Однак ті аспекти дорослого життя, з якими вона стикається, не сильно її радують. Новина про розлучення батьків викликає в дівчини бажання вкоротити собі віку. На щастя, що працівник швидкої допомоги Міша добре знає свою справу"

У головних ролях Карина Химчук, Максим Михайліченко, Наталія Лазебнікова, Олександр Жила, Андрій Шабанов

Авторка цього огляду була на допрем'єрному показі стрічки й написала детальну рецензію.

"Езра. Неналежна поведінка"

У кінотеатрах з 30 травня

Езра. Неналежна поведінка

Ця зворушлива американська комедійна драма про силу любові режисера Тоні Голдвіна за сценарієм Тоні Спірідакіса зібрала разом чимало голлівудських зірок першої величини. Серед них володарі премії "Оскар" Роберт Де Ніро та Вупі Ґолдберґ, володарка Кубку Вольпі Венеціанського кінофестивалю Роуз Бірн, а також Віра Фарміґа та Боббі Карнавале. Основні зйомки проходили у Вествуді та Джерсі-Сіті восени 2022 року. Прем’єра комедії відбулася на кінофестивалі у Торонто на початку вересня 2023 року.

"Колись Макс Брендел мав успішну кар’єру та щасливу сім’ю, - анонсують фільм. -  Разом з дружиною Дженною вони ростили сина Езру. Ніхто не чекав, що Макс захоче так раптово змінити усе у своєму житті. Він з легкістю відмовився від набутого досвіду аби стати стендап-коміком. Лише його батько Стен підтримав відчайдушного гумориста. Аби не лишати Езру без батьківської турботи, Макс вирішив разом з ним вирушити у довгу подорож. Питати Дженну, чи згодна вона на таке, не обов’язково, бо ж і так зрозуміло, що вона б ніколи не погодилася".

У головних ролях Роуз Бірн, Роберт Де Ніро, Віра Фарміґа, Боббі Каннавале, Вупі Ґолдберґ.

"Ерік"

На Netflix з 30 травня

Ерік

Цей шестисерійний британський психологічний трилер є детективом і водночас емоційною  історією про силу любові і віри, а також про боротьбу родини з трагедією, якщо така трагедія раптом стається. Фільмом, в якому лауреат премій BAFTA й Emmy Бенедикт Камбербетч грає разом із Ґебі Гоффманн і Маккінлі Белчером III.

Отже, Нью-Йорк, 1980-ті роки. Батько у відчаї співпрацює з наполегливим копом у пошуках зниклого дев’ятирічного сина й водночас змушений протистояти власним демонам.

У ролях Бенедикт Камбербетч, Ґебі Гоффманн, Маккінлі Белчер II, Ден Фоглер та ін.

"Одне життя"

У кінотеатрах з 30 травня

Одне життяБіографічна драма заснована на книзі Барбари Вінтон, яку жінка написала про свого батька, Ніколаса Вінтона. На початку 1939 року чоловік організував маршрут, яким було перевезено до Великобританії 669 дітей у віці від двох до сімнадцяти років з окупованої німцями Чехословаччини. В основному ці діти були євреями, хоч серед врятованих були і діти політичних біженців. Цікаво, що світ ніколи б не дізнався про таку Вінтонову діяльність, якби його дружина не знайшла валізу на горищі їхнього будинку в англійському Мейденхеді. У цій валізі був записник з іменами та фотографіями дітей, яким Ніколас Вінтон допоміг утекти. Помер цей скромний чоловік у 2015 році. До зйомок фільму залучили нащадків врятованих дітей. Барбара Вінтон особисто попросила Ентоні Хопкінса виконати роль її батька. Знімали фільм у Празі та Лондоні наприкінці 2022 року.

Критики зазначають, що йдеться про зворушливий портрет справжньої людської доброти. Однак емоційний резонанс походить не від драматичних подій воєнного часу, а радше від довготривалих наслідків зусиль Вінтона через багато років. Його історія доводить, як одне життя може мати тривалий вплив на світ.

"1988 року Ніколаса Вінтона запрошують на телевізійне шоу, - це вже до анонсу фільму. - Ведуча розповідає про унікальну місію порятунку сотень дітей. Напередодні Другої світової війни з Праги до Великої Британії перевезли спеціальними поїздами дітей, переважно єврейських. Усі вони змушені були шукати новий дім з остраху перед діями нацистів. Координував операцію 29-річний Ніколас Вінтон (Джонні Флінн). Кожному перевезеному потрібно було знайти нове місце проживання та чималу суму грошей. Близько 50 років деталі перевезення не оприлюднювалися і ось, нарешті, настав час оцінити масштаби зробленого".

У головних ролях Ентоні Гопкінс, Джонні Флінн, Гелена Бонем Картер, Джонатан Прайс, Зіггі Хіт, Марта Келлер

"Частина тебе"

На Netflix з 31 травня

Частина тебеПронизлива й емоційна шведська історія про молодість, тугу та особистісні трансформації.

У центрі сюжету фільму – "дівчина-підліток, яка намагається зібрати воєдино свій зруйнований світ. Це стрічка про тих, кого залишають позаду".

Головні ролі у фільмі виконали Фелісія Максім, Едвін Райдінґ та попзірка Зара Ларссон.

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