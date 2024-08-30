Коли "Володар перснів" Толкіну ще був чужим : що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Мирні люди"

У кінотеатрах з 29 серпня

Українсько-канадсько-французький документальний фільм "Мирні люди" режисерки з Києва Оксани Карпович, яка зараз живе у Канаді. Робота над фільмом почалася навесні 2022 року. Режисерка прослухала 31 годину розмов російських військових з їхніми рідними, що є у відкритому доступі на офіційних каналах українських спецслужб.

"Мирні люди" - це свого роду історія вторгнення з погляду окупантів, їхні голоси у цій війні. Голоси пересічних росіян, які насправді лише дуже умовно жертви обставин. Бо переважна більшість цих людей не відчуває жодного каяття за вчинене та хоч якоїсь емпатії до людей, чиє життя вони зруйнували. Російські загарбники люблять своїх дружин і дітей, хочуть потішити їх подарунками, грабуючи місцеві українські домівки, порівнюють добробут українців із власним, не хочуть помирати, скаржаться на своїх командирів та труднощі, але не говорять про те, що по них залишається випалена земля.

"Зазвичай фраза "за кожним чоловіком стоїть жінка", - анонсують фільм, - використовується, щоб описати сильний союз успішних людей. А хто стоїть за російськими військовими? За що їх хвалять, коли підбадьорюють та до чого підбурюють? Споглядаючи кадри, зняті на деокупованій Харківщині, глядач почує розмови російських солдатів зі своїми матерями, дружинами та подругами. Ці жіночі голоси показують настрої росіян. Вони позбавлені співчуття не лише до українців, а й до власних родичів, які прийшли вбивати та грабувати. Вони зацікавлені лише у матеріальній вигоді, яку можуть отримати"

Уперше фільм показали на Берлінале, де він здобув спеціальну відзнаку від екуменічного журі та спеціальну відзнаку від журі Amnesty International у програмі Forum. Отримала спеціальну відзнаку ця стрічка й на кінофестивалі у Гонконгу, а в Кракові - нагороду "Срібний Ріг". В Україні стрічка відкривала фестиваль документального кіно Docudays UA.

"Ніч з дияволом"

У кінотеатрах з 29 серпня

Фільм жахів (сценарій до якого написали та режисуру якого здійснили брати Камерон та Колін Кернси, що працюють виключно у жанрі жахів) створили спільними зусиллями Австралія, США та ОАЕ. Для втілення жахаючих сцен використовували елементи лялькового театру, візуальні цифрові ефекти, а також штучний інтелект. Властиво, окрім безпосередньо сюжету цей - створений у ретро-стилістиці - фільм про вплив телевізора на свідомість обивателя і про те, як далеко можна піти у гонитві за рейтингами. А ще про те, що сатана може бути аж ніяк не там, де люди могли б очікувати його зустріти. Розумна, цинічна і водночас кумедна стрічка обіцяє атмосферність та здатність тримати увагу.

"Телевізійне шоу Джека Делроя "Нічні сови" не дотягує до першості у рейтингу впродовж кількох років, - анонсують фільм. - Наближається період, коли підбиватимуться підсумки успішності проєктів. Шоу знаходиться на межі скасування й аби втриматися в ефірі Джеку потрібно зробити приголомшливий випуск. Він буде присвячений Хелловіну, тож Джек запрошує екстрасенсів та гіпнотизерів. А також Лілі, яка єдина вижила після акту масового самогубства. У якийсь момент події виходять з під контроля".

У головних ролях Девід Дастмалчян, Лора Гордон, Файсаль Баззі, Інгрід Тореллі, Джорджіна Хейг

"Володар перснів: Персні влади" (2 сезон)

На Prime Video з 29 серпня

Телесеріал за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна про Середзем'я, події якого відбуваються до основних подій трилогії "Володар перснів". Інакше кажучи, мова про деякі головні події Другої епохи Середзем'я - за тисячі років до "Гобіта" та "Володаря перснів" Толкіна. І ці події, за задумом творців серіалу, занурять героїв у темряву. Дружба зазнає серйозних випробувань, руйнуватимуться королівства і діятиметься чимало інакших речей, які провіщуватимуть на горизонті велику битву, у якій, можливо, виживуть не всі.

У ролях Морвед Кларк, Роберт Арамайо, Назанін Бон'яді, Ллойд Оуен та ін.

"Непокірна Еліс"

У кінотеатрах з 29 серпня

Науково-фантастичний трилер режисера С.К. Дейла, знятий у співпраці Болгарії та США, є ще однією спробою кінематографістів поговорити про штучний інтелект, нагадати, що кожна палиця завжди має два кінці, а відтак людям. можливо, варто обережніше ставитися до того, чим вони зараз так захоплюються. Сумарний кошторис проекту склав $4 млн. Увесь знімальний процес тривав на кіностудії Nu Boyana, що у столиці Болгарії Софії. Українцям варто з вдячністю пам'ятати цю кіностудію, бо на початку повномасштабної війни вона організувала транспорт для біженців, що їдуть з України. А тим людям, хто дотичний до кіновиробництва, студія надала робочі місця

Отож, за сюжетом, опинившись у скрутному становищі, чоловік купує робота-гіноїда Еліс, яка має допомагати по господарству. Однак Еліс виходить з-під контролю і це не провіщує нічого доброго.

Фантастичний трилер «Непокірна Еліс» знято у співпраці Болгарії та США. Режисурою займався С.К. Дейл, у доробку якого виключно трилери. Сценарій написала початківиця Ейпріл Магуайр разом з більш досвідченим Віллом Хонлі.

У головних ролях Меґан Фокс, Мікеле Морроне, Мейделін Зіма, Атанас Сребрев

Каос (1 сезон)

На Netflix з 29 серпня

Британська міфологічна багатосерійна чорна комедія, що вже схарактеризована як така, що має майже бездоганний темп і сюжет. Переосмислюючи грецьку міфологію, творча група постаралася, щоб жоден із персонажів не був зайвим. У фільмі чимало несподіваних поворотів і ніхто точно не знає, яким буде наступний. Але стовідсотково знає, що цей поворот буде смішним, глибоким і зворушливим.

Отож, на горі Олімп панує розбрат, усемогутній Зевс впав у параною, а трьом смертним судилося змінити майбутнє людства".

У ролях:Джефф Ґолдблюм, Джанет Мактір, Девід Тьюліс