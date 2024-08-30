Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Коли "Володар перснів" Толкіну ще був чужим : що подивитися на вихідних
Огляд

Коли "Володар перснів" Толкіну ще був чужим : що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
30 серпня, 2024 п'ятниця
20:51
Кіно "Володар перснів: Персні влади"

Від фільму, що є історією вторгнення російської армії в Україну з точки зору окупантів, до фільму про час, коли "Володар перснів" про Толкіна ще ніколи не чув

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Мирні люди"

У кінотеатрах з 29 серпня

"Мирні люди"

Українсько-канадсько-французький документальний фільм "Мирні люди" режисерки з Києва Оксани Карпович, яка зараз живе у Канаді. Робота над фільмом почалася навесні 2022 року. Режисерка прослухала 31 годину розмов російських військових з їхніми рідними, що є у відкритому доступі на офіційних каналах українських спецслужб. 

"Мирні люди" - це свого роду історія вторгнення з погляду окупантів, їхні голоси у цій війні. Голоси пересічних росіян, які насправді лише дуже умовно жертви обставин. Бо переважна більшість цих людей не відчуває жодного каяття за вчинене та хоч якоїсь емпатії до людей, чиє життя вони зруйнували. Російські загарбники люблять своїх дружин і дітей, хочуть потішити їх подарунками, грабуючи місцеві українські домівки, порівнюють добробут українців із власним, не хочуть помирати, скаржаться на своїх командирів та труднощі, але не говорять про те, що по них залишається випалена земля. 

"Зазвичай фраза "за кожним чоловіком стоїть жінка", - анонсують фільм, -  використовується, щоб описати сильний союз успішних людей. А хто стоїть за російськими військовими? За що їх хвалять, коли підбадьорюють та до чого підбурюють? Споглядаючи кадри, зняті на деокупованій Харківщині, глядач почує розмови російських солдатів зі своїми матерями, дружинами та подругами. Ці жіночі голоси показують настрої росіян. Вони позбавлені співчуття не лише до українців, а й до власних родичів, які прийшли вбивати та грабувати. Вони зацікавлені лише у матеріальній вигоді, яку можуть отримати"

Уперше фільм показали на Берлінале, де він здобув спеціальну відзнаку від екуменічного журі та спеціальну відзнаку від журі Amnesty International у програмі Forum. Отримала спеціальну відзнаку ця стрічка й на кінофестивалі у Гонконгу, а в Кракові - нагороду "Срібний Ріг". В Україні стрічка відкривала фестиваль документального кіно Docudays UA.

"Ніч з дияволом"

У кінотеатрах з 29 серпня

"Ніч з дияволом"Фільм жахів (сценарій до якого написали та режисуру якого здійснили брати Камерон та Колін Кернси, що працюють виключно у жанрі жахів) створили спільними зусиллями Австралія, США та ОАЕ. Для втілення жахаючих сцен використовували елементи лялькового театру, візуальні цифрові ефекти, а також штучний інтелект. Властиво, окрім безпосередньо сюжету цей - створений у ретро-стилістиці - фільм про вплив телевізора на свідомість обивателя і про те, як далеко можна піти у гонитві за рейтингами. А ще про те, що сатана може бути аж ніяк не там, де люди могли б очікувати його зустріти. Розумна, цинічна і водночас кумедна стрічка обіцяє атмосферність та здатність тримати увагу. 

"Телевізійне шоу Джека Делроя "Нічні сови" не дотягує до першості у рейтингу впродовж кількох років, - анонсують фільм. - Наближається період, коли підбиватимуться підсумки успішності проєктів. Шоу знаходиться на межі скасування й аби втриматися в ефірі Джеку потрібно зробити приголомшливий випуск. Він буде присвячений Хелловіну, тож Джек запрошує екстрасенсів та гіпнотизерів. А також Лілі, яка єдина вижила після акту масового самогубства. У якийсь момент події виходять з під контроля".

У головних ролях Девід Дастмалчян, Лора Гордон, Файсаль Баззі, Інгрід Тореллі, Джорджіна Хейг

"Володар перснів: Персні влади" (2 сезон)

На Prime Video з 29 серпня 

Телесеріал за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна про Середзем'я, події якого відбуваються до основних подій трилогії "Володар перснів". Інакше кажучи, мова про деякі головні події Другої епохи Середзем'я - за тисячі років до "Гобіта" та "Володаря перснів" Толкіна. І ці події, за задумом творців серіалу, занурять героїв у темряву. Дружба зазнає серйозних випробувань, руйнуватимуться королівства і діятиметься чимало інакших речей, які провіщуватимуть на горизонті велику битву, у якій, можливо, виживуть не всі.

У ролях Морвед Кларк, Роберт Арамайо,  Назанін Бон'яді, Ллойд Оуен та ін.

"Непокірна Еліс"

У кінотеатрах з 29 серпня

"Непокірна Еліс"

Науково-фантастичний трилер режисера С.К. Дейла, знятий у співпраці Болгарії та США, є ще однією спробою кінематографістів поговорити про штучний інтелект, нагадати, що кожна палиця завжди має два кінці, а відтак людям. можливо, варто обережніше ставитися до того, чим вони зараз так захоплюються. Сумарний кошторис проекту склав $4 млн. Увесь знімальний процес тривав на кіностудії Nu Boyana, що у столиці Болгарії Софії. Українцям варто з вдячністю пам'ятати цю кіностудію, бо на початку повномасштабної війни вона організувала транспорт для біженців, що їдуть з України. А тим людям, хто дотичний до кіновиробництва, студія надала робочі місця

Отож, за сюжетом, опинившись у скрутному становищі, чоловік купує робота-гіноїда Еліс, яка має допомагати по господарству. Однак Еліс виходить з-під контролю і це не провіщує нічого доброго. 

Фантастичний трилер «Непокірна Еліс» знято у співпраці Болгарії та США. Режисурою займався С.К. Дейл, у доробку якого виключно трилери. Сценарій написала початківиця Ейпріл Магуайр разом з більш досвідченим Віллом Хонлі. 

У головних ролях Меґан Фокс, Мікеле Морроне, Мейделін Зіма, Атанас Сребрев

Каос (1 сезон)

На Netflix з 29 серпня 

Каос

Британська міфологічна багатосерійна чорна комедія, що вже схарактеризована як така, що має майже бездоганний темп і сюжет. Переосмислюючи грецьку міфологію, творча група постаралася, щоб жоден із персонажів не був зайвим. У фільмі чимало несподіваних поворотів і ніхто точно не знає, яким буде наступний. Але стовідсотково знає, що цей поворот буде смішним, глибоким і зворушливим.

Отож, на горі Олімп панує розбрат, усемогутній Зевс впав у параною, а трьом смертним судилося змінити майбутнє людства".

У ролях:Джефф Ґолдблюм, Джанет Мактір, Девід Тьюліс

Теги:
Відео
Новини
Культура
Читайте також:
Снаряди 155 мм калібру
Автор Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
У США завод, що виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%
Путін
Автор Віталій Бесараб
28 серпня, 2024 середа
"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж
Шахед
Автор Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
Білорусь уперше застосувала авіацію проти російського "шахеда", запущеного по Україні, - Беларускі Гаюн
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
30 серпня
20:52
Оновлено
Удар по Харкову 30 серпня
Обстріл Харкова авіабомбами: відомо про 6 загиблих, серед них 14-річна дівчина, 59 людей поранено
20:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Загибель Олексія Меся "Манфуша" - втрата для всієї країни. Колонка Сергія Згурця
20:26
Оновлено
Рух, УПЛ, чемпіонат України
"Рух" розтрощив "Інгулець" в УПЛ. Розклад і результати матчів 5-го туру
20:03
Оновлено
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський змінив командувача Повітряних сил ЗСУ
20:01
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
Очільника Укренерго Кудрицького найближчим часом можуть звільнити, - ЗМІ
19:58
Кріштіану Роналду, Аль-Наср, Саудівська Аравія
"Жодного тиску, тиск відчувають люди на війні, які не мають чого їсти та чують постріли вночі", - Роналду про переїзд у Саудівську Аравію
19:50
Михайло Федоров
Україна планує розробляти лазерне наведення, ШІ для рою дронів і дешеві ракети, – Федоров
19:45
Дональд Туск
"Україна не буде членом ЄС без згоди Польщі", - Туск розкритикував слова Кулеби щодо операції "Вісла"
19:35
ЗРК NASAMS
Міноборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot
19:29
Калінінград
"Заклеїли рот скотчем та поставили на коліна": у Росії під арешт потрапила пара, яка заговорила українською мовою
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 919-го дня війни: у Криму пролунали вибухи, а на Курахівському напрямку ЗСУ ліквідували групу росіян
18:55
РФ атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА: поранено чотирьох людей, загинуло 20 голів свійської птиці
18:48
Японія передала важку техніку й обладнання комунальним підприємствам чотирьох міст України
18:47
Оновлено
Олександр Комаров, Паралімпіада-2024
Україна з рекордом завоювала перше золото на Паралімпіаді-2024
18:47
Україна-Польща
У Польщі заявили, що не збиватимуть російські ракети й дрони та не навчатимуть українських військових на території України
18:45
електроенергія, графіки відключень
Одна та дві черги: в Укренерго повідомили, коли вимикатимуть світло 31 серпня
18:36
книжки
Сертифікати на книжки можуть з'явитися в Дії уже у вересні
18:26
путін
МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна, як того вимагає Римський статут
18:24
OPINION
Андрій Кокотюха
Цензура сьогодні: зброя перемоги чи шлях до поразки
18:20
День авіації України (АН-158)
День авіації України: коли відзначають свято та його історія
18:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Противник не зміг стабілізувати управління своїми військами: Defense Express про Курську операцію
18:13
Урсула фон дер Ляєн
"Мир не можна сприймати як належне": Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Угорщину через її спротив військовій допомозі Україні
18:11
Олег Верняєв, Олімпіада-2024, спортивна гімнастика
"У нас є державна мова, які можуть бути суперечки": олімпійський чемпіон Верняєв розповів про свій перехід на українську
17:56
Метро "Деміївська" (Київ"
Пробний поїзд між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" запустять уже найближчими ночами, – Кличко
17:41
діти, дитина лікарня
У Києві з початку літа госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу, троє з них померли
17:31
Зеленський і Путін
"Україна програла війну щонайменше 18 місяців тому": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 30 серпня
17:24
Меттью Перрі
Визнає свою вину: звинувачений у смерті Метью Перрі лікар уклав угоду з прокуратурою
17:20
загін безпілотних систем спецпризначення НГУ "Тайфун"
"Перші групи вже виконують бойові завдання": у Києві презентували загін безпілотних систем спецпризначення "Тайфун"
17:17
діти
З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали чотири родини, які виховують шістьох дітей
17:14
Ексклюзив
Наявності токсичних речовин у річці Сейм не підтверджено, це органічне забруднення, - Держекоінспекція України
17:08
Оновлено
РФ атакувала житловий будинок та адмінбудівлю в Кураховому: з-під завалів дістали загиблу людину, є поранені
17:04
ЗСУ
На фронті ворог продовжує атакувати на 11 напрямках: від початку доби відбулося 109 боєзіткнень
17:01
Джонні Годро
У ДТП разом з братом загинув гравець збірної США з хокею Годро
16:57
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ завершив 3-тижневу операцію на півдні Гази та дозволив евакуйованим цивільним повернутись до своїх домівок
16:51
Джек Вайт
Ексучасник The White Stripes Джек Вайт пригрозив Трампу судом за використання пісні у передвиборчій кампанії
16:49
школа, урок
На Запоріжжі понад 60 тис. дошкільнят, школярів і студентів навчатимуться у змішаному форматі
16:47
Оновлено
Нічний обстріл підприємства в Сумах: загинули дві людини, кількість поранених зросла до 13
16:26
НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді
16:25
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" дізналось суперників в основному раунді Ліги Європи
16:17
Ексклюзив
Мають пройти "хрещення" кров'ю: OSINT-агенція Molfar про спецпризначенців напівсекретного елітного підрозділу РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV