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Головна Кіно "Конотопська Відьма" за 4 дні прокату зібрала майже 12 млн грн

"Конотопська Відьма" за 4 дні прокату зібрала майже 12 млн грн

Дар'я Тарасова
28 серпня, 2024 середа
13:46
Кіно

За перші 4 дні показів у кінотеатрах України на фільм жахів режисера Андрія Колесника "Конотопська Відьма" продали понад 72,5 тис. квитків

Зміст

Про це повідомили в офіційному instagram-акаунті фільму.

Український горор "Конотопська Відьма" стартував у кінопрокаті 22 серпня. За перші 4 дні бокс-офіс стрічки склав 11,96 млн грн. Загальна кількість проданих квитків по всій країні сягнула 72 657.

Сценарій до фільму створив Ярослав Войцишек ("Захар Беркут", "Сторожова застава", "Мавка. Лісова пісня"), який нині служить у ЗСУ. Картина стала режисерським дебютом Андрія Колесника. 

"Конотопська Відьма" стала першою стрічкою з майбутньої лінійки жахів FILM.UA Group, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій.

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Сюжет оповідає про прадавню відьму з Конотопа, яка жорстоко вбиває російських окупантів - убивць її коханого. Кожна наступна смерть кривавіша за попередню.

Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Малкова та зірка "Спіймати Кайдаша" і "Чорного ворона" Тарас Цимбалюк. Епізодичні ролі також зіграли ведучий і військовий Даніель Салем, актори і військові Олександр Печериця та Володимир Ращук, а також танцівник і модель ветеран Назар Грабар.


 

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