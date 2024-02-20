Корпоративний фільм українського режисера про незламність під час війни отримав визнання на міжнародній арені кіно

Фільм розпочав свою професійну кіноподорож світом і був включений до програми наступних міжнародних фестивалів:

- New York Istanbul Short Film Festival у Нью-Йорку

- Iconic Images Film Festival у Вільнюсі

- Ealing Film Festival у Лондоні

- Ukrainian Dream Film Festival в Одесі

- Golden Bridge İstanbul Short Film Festival в Стамбулі

- Onyko Films Awards у Таллінні/Одесі (з визнанням як кращий короткометражний документальний фільм)

- Athens International Monthly Art Film Festival в Афінах (з почесною відзнакою)

Щобільше, у 2024 році, на Chambal International Film Festival у Мумбаї фільм отримав особливе визнання – "Найкращий короткий документальний фільм", що стало третьою відзнакою в низці нагород. "Півзахисник на зелених полях під час війни" став найбільш визнаним серед корпоративних фільмів Ferrexpo, які висвітлюють підтримку компанією спорту в Україні.

"Цей фільм не лише розповідає історію мужності та відданості, але і є важливим елементом у світі сучасних глобальних подій, спонукаючи глядачів до роздумів про сутність і цінність свободи та справедливості. Важко переоцінити важливість поширення світом правди про Україну та боротьбу за свободу на всіх фронтах", – відзначив Максим Чужа, режисер фільму.

У компанії Ferrexpo повідомили, що завжди надавали велике значення підтримці спорту. "Навіть у найважчі часи, такі як період війни, ми продовжуємо активно підтримувати спортсменів. Це не лише наш обов’язок перед спільнотою, але й спосіб підтримати міцність та єдність нашого народу. Кожен рік ми вкладаємо кошти у спортивні ініціативи як у містах і селах, де розташовані наші гірничо-збагачувальні комбінати, так і загалом в Україні", - додали в компанії.