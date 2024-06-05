Кращі фільми та серіали про лікарів та їхню працю

Доктор Хаус

House, M. D.

США, 2004-2012 роки

Медичні драма

Тривалість: 8 сезонів

IMDb: 8,7

Центральна фігура сюжету — різкий і цинічний доктор Грегорі Хаус у виконанні британського актора Х'ю Лорі, який двічі отримав за цю роль "Золотий глобус". Серії зазвичай будуються на розкритті чергової діагностичної загадки, через що "Доктор Хаус" іноді нагадує детектив — тільки не про кримінальні, а медичні розслідування...

Лікарня "Нікербокер"

The Knick

США, 2014-2015 роки

Медичні драма

Тривалість: 2 сезони

IMDb: 8,5

У центрі сюжету — хірург Джон Текері, який страждає на наркотичну залежність. Також серіал розповідає про персонал нью-йоркського шпиталю "Нікербокер" на початку XX століття, коли ще не існувало ні антибіотиків, ні сучасних методів лікування.

Чортова служба у шпиталі МЕШ

M*A*S*H

США, 1972-1983 роки

Медична драма, чорна комедія

Тривалість: 11 років

IMDb: 8,4

Сценарій багато в чому ґрунтується на реальних подіях з оповідань військових лікарів. Серіал отримав 14 премій "Еммі" та вісім "Золотих глобусів". А фінальний епізод "До побачення, прощайте і амінь" вважається серією, що найбільш переглядається за всю історію ТБ. Того дня перед екранами телевізорів зібралося від 105 до 125 мільйонів глядачів...

Викличте акушерку

Call the Midwife

Великобританія, 2012 рік – нині

Драма

Тривалість: 8 сезонів

IMDb: 8,4

Дія серіалу розгортається у 50-х роках минулого століття у східному Лондоні. Самовіддана акушерка Дженні Лі допомагає мешканцям будинку "Ноннатус" налагодити роботу гінекологічного відділення місцевої лікарні, яка приймає найбідніших мешканок району...

Клініка

Scrubs

США, 2001-2010 роки

Медична драма, чорна комедія

Тривалість: 9 сезонів

IMDb: 8,4

Визнана класика медичної комедії, яка витримала дев'ять сезонів. Показані в серіалі події ґрунтуються на реальних історіях хвороб, які справжні медичні працівники надсилали творцю та головному сценаристу Біллу Лоуренсу...