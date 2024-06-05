Кращі фільми та серіали про лікарів та їхню працю
На цих незвичайних, навіжених та цинічних медиків можна дивитися нескінченно. Кожен з нас стикався з роботою лікарів. Фільми про тяжку лікарську працю так чи інакше висвітлюють чорний гумор, коли відчуваєш, що знаходишся на межі
Доктор Хаус
House, M. D.
США, 2004-2012 роки
Медичні драма
Тривалість: 8 сезонів
IMDb: 8,7
Центральна фігура сюжету — різкий і цинічний доктор Грегорі Хаус у виконанні британського актора Х'ю Лорі, який двічі отримав за цю роль "Золотий глобус". Серії зазвичай будуються на розкритті чергової діагностичної загадки, через що "Доктор Хаус" іноді нагадує детектив — тільки не про кримінальні, а медичні розслідування...
Лікарня "Нікербокер"
The Knick
США, 2014-2015 роки
Медичні драма
Тривалість: 2 сезони
IMDb: 8,5
У центрі сюжету — хірург Джон Текері, який страждає на наркотичну залежність. Також серіал розповідає про персонал нью-йоркського шпиталю "Нікербокер" на початку XX століття, коли ще не існувало ні антибіотиків, ні сучасних методів лікування.
Чортова служба у шпиталі МЕШ
M*A*S*H
США, 1972-1983 роки
Медична драма, чорна комедія
Тривалість: 11 років
IMDb: 8,4
Сценарій багато в чому ґрунтується на реальних подіях з оповідань військових лікарів. Серіал отримав 14 премій "Еммі" та вісім "Золотих глобусів". А фінальний епізод "До побачення, прощайте і амінь" вважається серією, що найбільш переглядається за всю історію ТБ. Того дня перед екранами телевізорів зібралося від 105 до 125 мільйонів глядачів...
Викличте акушерку
Call the Midwife
Великобританія, 2012 рік – нині
Драма
Тривалість: 8 сезонів
IMDb: 8,4
Дія серіалу розгортається у 50-х роках минулого століття у східному Лондоні. Самовіддана акушерка Дженні Лі допомагає мешканцям будинку "Ноннатус" налагодити роботу гінекологічного відділення місцевої лікарні, яка приймає найбідніших мешканок району...
Клініка
Scrubs
США, 2001-2010 роки
Медична драма, чорна комедія
Тривалість: 9 сезонів
IMDb: 8,4
Визнана класика медичної комедії, яка витримала дев'ять сезонів. Показані в серіалі події ґрунтуються на реальних історіях хвороб, які справжні медичні працівники надсилали творцю та головному сценаристу Біллу Лоуренсу...
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