ТОП-5 фільмів та серіалів про супергероїв, яких забули

Месник

The Spirit

США, 2008 рік

Бойовик, трилер, комедія, пригоди

Тривалість: 103 хвилини

IMDb: 4,8

Колись давно Денні Кольт був звичайним поліцейським, але його вбили під час виконання. Тепер він повернувся з того світу і прийняв образ героя в масці, щоб далі боротися зі злочинністю і своїм головним ворогом — божевільним ученим на прізвисько Спрут…

Фантом

The Phantom

Австралія, США, 1996 рік

Фентезі, бойовик, комедія, пригоди

Тривалість: 100 хвилин

IMDb: 5,0

Загадковий лиходій Дрекс хоче заволодіти всім світом. Для цього він шукає три магічні черепи Туганди. Але на його шляху встають Кід Вокер, він же Фантом, і його кохана Діана Палмер…

Таємничі люди

Mystery Men

США, 1999 рік

Фантастика, фентезі, бойовик, комедія

Тривалість: 121 хвилина

IMDb: 6,1

Ватажок злочинного світу Казанова Франкенштейн та його помічниця Анабель Лік викрадають головного захисника Чемпіон-Сіті - Капітана Чудового. Врятувати його можуть лише супергерої-аматори — Землекоп, який чудово володіє лопатою, Блакитний Раджа, який використовує в бою ложки та виделки, вкрадені у своєї мами, а також Містер Яростний, який черпає сили в гніві...

Телепорт

Jumper

США, Канада, 2008 рік

Фантастика, бойовик, комедія, пригоди

Тривалість: 88 хвилин

IMDb: 6,1

Звичайний підліток Девід Райс одного разу відкриває в собі суперздатність: відтепер він може телепортуватися практично в будь-який куточок земної кулі. Однак незабаром з'ясується, що на Девіда, як і на інших телепортів, полює таємне суспільство на чолі з нещадним Роландом…

П'ятий вимір

Push

США, Канада, 2009 рік

Фантастика, бойовик, трилер

Тривалість: 111 хвилин

IMDb: 6,1

Телекінетик Нік Гент зустрічає юну Кессі Холмс, здатну бачити фрагменти майбутнього. Тепер їм необхідно знайти в Гонконгу ще одну дівчину із надприродними здібностями. Але п'ятами героїв йде секретна урядова організація, яка експлуатує чудо-людей у ​​своїх цілях…