ТОП-5 фільмів та серіалів про супергероїв, яких забули
Людина-зебра, Блакитний Раджа, Ракетник та інші незаслужено забуті персонажі, яким ви б точно довірили свій порятунок
Месник
The Spirit
США, 2008 рік
Бойовик, трилер, комедія, пригоди
Тривалість: 103 хвилини
Колись давно Денні Кольт був звичайним поліцейським, але його вбили під час виконання. Тепер він повернувся з того світу і прийняв образ героя в масці, щоб далі боротися зі злочинністю і своїм головним ворогом — божевільним ученим на прізвисько Спрут…
Фантом
The Phantom
Австралія, США, 1996 рік
Фентезі, бойовик, комедія, пригоди
Тривалість: 100 хвилин
IMDb: 5,0
Загадковий лиходій Дрекс хоче заволодіти всім світом. Для цього він шукає три магічні черепи Туганди. Але на його шляху встають Кід Вокер, він же Фантом, і його кохана Діана Палмер…
Таємничі люди
Mystery Men
США, 1999 рік
Фантастика, фентезі, бойовик, комедія
Тривалість: 121 хвилина
IMDb: 6,1
Ватажок злочинного світу Казанова Франкенштейн та його помічниця Анабель Лік викрадають головного захисника Чемпіон-Сіті - Капітана Чудового. Врятувати його можуть лише супергерої-аматори — Землекоп, який чудово володіє лопатою, Блакитний Раджа, який використовує в бою ложки та виделки, вкрадені у своєї мами, а також Містер Яростний, який черпає сили в гніві...
Телепорт
Jumper
США, Канада, 2008 рік
Фантастика, бойовик, комедія, пригоди
Тривалість: 88 хвилин
IMDb: 6,1
Звичайний підліток Девід Райс одного разу відкриває в собі суперздатність: відтепер він може телепортуватися практично в будь-який куточок земної кулі. Однак незабаром з'ясується, що на Девіда, як і на інших телепортів, полює таємне суспільство на чолі з нещадним Роландом…
П'ятий вимір
Push
США, Канада, 2009 рік
Фантастика, бойовик, трилер
Тривалість: 111 хвилин
IMDb: 6,1
Телекінетик Нік Гент зустрічає юну Кессі Холмс, здатну бачити фрагменти майбутнього. Тепер їм необхідно знайти в Гонконгу ще одну дівчину із надприродними здібностями. Але п'ятами героїв йде секретна урядова організація, яка експлуатує чудо-людей у своїх цілях…
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