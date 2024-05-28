Трилери. Пропонуємо до перегляду кращі фільми жанру

Джокер

Joker

США, Канада, 2019 року

Трилер, драма, кримінал

IMDb: 8,9

Сором'язливий Артур Флек страждає на неконтрольовані напади сміху, підробляє клоуном і мріє стати стендап-коміком. Але йому все важче контактувати з оточуючими, а проблеми у житті накопичуються…

Бійцівський клуб

Fight Club

Трилер, драма

США, Німеччина, 1999 рік

IMDb: 8,8

Герой витрачає свій час на ненависну роботу і навіть до ладу не може виспатися. Але все змінюється після зустрічі з продавцем на ім'я Тайлер Дерден. Той переконує чоловіка, що головна та єдина мета життя – саморуйнування…

Мовчання ягнят

The Silence of the Lambs

Трилер, детектив

США, 1990 рік

IMDb: 8,6

Агент ФБР Кларісса Старлінг намагається зловити маніяка, який здирає шкіру зі своїх жертв. Допомогти в пошуках їй здатний лише геніальний Ганнібал Лектер — вбивця та людожер…

Сім

Se7en

Трилер, драма, детектив

США, 1995 рік

IMDb: 8,6

Трилер у стилі неонуар від Девіда Фінчера про двох напарників-детективів — літнього Вільяма Сомерсета, який уже зібрався на пенсію, і молодого Девіда Міллза. Разом вони шукають маніяка…

Вікно у двір

Rear Window

США, 1954 рік

Детектив, трилер

IMDb: 8,5

Фільм легендарного Альфреда Хічкока присвячений фотографу, який виявився буквально замкненим удома після перелому ноги. Від нудьги він спостерігає із вікна за сусідами…