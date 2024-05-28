Трилери. Пропонуємо до перегляду кращі фільми жанру
Вечірня п’ятірка фільмів культового масштабу. Пристебніть паски безпеки, щоб не вилетіти з крісла під час перегляду. Культові режисери та актори світового рівня змусять вас нервово сіпатись в кріслі до самих титрів. Якщо ви не боягуз, а любитель трилерів - тоді вам до нас
Джокер
Joker
США, Канада, 2019 року
Трилер, драма, кримінал
IMDb: 8,9
Сором'язливий Артур Флек страждає на неконтрольовані напади сміху, підробляє клоуном і мріє стати стендап-коміком. Але йому все важче контактувати з оточуючими, а проблеми у житті накопичуються…
Бійцівський клуб
Fight Club
Трилер, драма
США, Німеччина, 1999 рік
IMDb: 8,8
Герой витрачає свій час на ненависну роботу і навіть до ладу не може виспатися. Але все змінюється після зустрічі з продавцем на ім'я Тайлер Дерден. Той переконує чоловіка, що головна та єдина мета життя – саморуйнування…
Мовчання ягнят
The Silence of the Lambs
Трилер, детектив
США, 1990 рік
IMDb: 8,6
Агент ФБР Кларісса Старлінг намагається зловити маніяка, який здирає шкіру зі своїх жертв. Допомогти в пошуках їй здатний лише геніальний Ганнібал Лектер — вбивця та людожер…
Сім
Se7en
Трилер, драма, детектив
США, 1995 рік
IMDb: 8,6
Трилер у стилі неонуар від Девіда Фінчера про двох напарників-детективів — літнього Вільяма Сомерсета, який уже зібрався на пенсію, і молодого Девіда Міллза. Разом вони шукають маніяка…
Вікно у двір
Rear Window
США, 1954 рік
Детектив, трилер
IMDb: 8,5
Фільм легендарного Альфреда Хічкока присвячений фотографу, який виявився буквально замкненим удома після перелому ноги. Від нудьги він спостерігає із вікна за сусідами…
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