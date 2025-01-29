Леді Гага зізналася, як бореться з тривогою і прокоментувала кінотеатральний провал "Джокера 2"
Американська співачка та акторка Леді Гага уперше висловилася про провал фільму "Джокер: Божевілля на двох", у якому зіграла з Хоакіном Феніксом, зазначивши, що страх перед невдачею шкідливий
Про це вона сказала в інтервʼю Elle.
Через кілька місяців після того, як фільм Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" отримав погані відгуки та не виправдав очікування касових зборів, Леді Гага висловилася про провал стрічки.
"Людям просто іноді не подобаються деякі речі. Це просто. І я вважаю, що, щоб бути митцем, ви маєте бути готові до того, що людям іноді щось не подобатиметься. І ви продовжуватимете, навіть якщо щось не склалося так, як ви хотіли", - заявила знаменитість.
Вона зауважила, що страх невдачі – це те, що може бути справді шкідливим.
"Коли це проникає у ваше життя, це може бути важко контролювати. Це частина хаосу", - зазначила Леді Гага.
Артистка зізналася, що досліджує те, що вона називає "радикальним прийняттям" усього цього хаосу, досліджує образи, "які відрізняються від того, що робила раніше", речі, "які раніше дуже лякали, а тепер справді захоплюють".
"Я граю з трансгресивними та складними темами, які змушують мене думати про мою власну тривогу. Я не могла цього робити дуже довго, - додала співачка і уточнила, як раніше боролася з невдачами: - Я намагалася втекти. Раніше я багато пила і багато курила і завжди шукала вихід. Я називала це люком. Раніше я думала: "Мені потрібен шлях втечі". І я перестала це робити. Я справді почала це відчувати. Бути присутньою".
- Раніше повідомлялося, що американська зірка Леді Гага, яка доєдналася до Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", розчарована великою кількістю негативних реакцій на нову драму Тодда Філліпса. Вона має намір швидко зайнятися новими проєктами, щоб відвернути увагу від провалу "Джокера 2".
- Бюджет "Джокера: Божевілля на двох" склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року вдвічі.
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