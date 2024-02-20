Мартін Скорсезе знявся в кіно після 16-річної перерви

Про це повідомляє Variety.

81-річного американського кінорежисера Мартіна Скорсезе незабаром можна буде побачити на великому екрані. Він зіграє не себе самого, як це було протягом останніх понад 20 років у документальних стрічках, а літнього мудреця, який впливає на Данте Аліг’єрі, коли він пише "Божественну комедію". Скорсезе поновить свою акторську карʼєру в майбутньому американсько-італійському драматичному фільмі Джуліана Шнабеля "У руках Данте".

Хоча Скорсезе знімався у багатьох своїх фільмах та іноді грав у фільмах інших режисерів – він зіграв Вінсента Ван Гога у фрагменті фільму Акіри Куросави "Мрії" 1990 року, а також озвучив роль акули-лихваря в "Розповіді про акулу" – ця роль, ймовірно, буде однією з його найпотужніших.

"У фільмі він надзвичайний, — сказав Шнабель, назвавши роль Скорсезе "блискучою і важливою" та додав: Ви не зможете відірвати від нього очей".

Двоє інших людей, які бачили кадри "У руках Данте", які Шнабель зараз монтує в Нью-Йорку, також були вражені грою Скорсезе.

У фільму зірковий акторський склад, до якого входять Оскар Айзек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Джерард Батлер і Аль Пачіно. Він заснований на однойменній книзі Ніка Тошеса, яка розповідає про рукопис поеми Данте Аліг’єрі "Божественна комедія", знайдений у бібліотеці Ватикану. Поема мандрує від священника до мафіозного боса в Нью-Йорку, куди її забирає Тошес після того, як його попросили перевірити автентичність рукопису. Потім, як і Данте, Тошес вирушає у власну подорож.

Але сюжет "У руках Данте" перетинає 14 та 21 століття, де деякі персонажі живуть паралельно в різні епохи.

Одна частина слідкує за Данте під час написання «Божественної комедії» та впливом на нього.

Гвідо Кавальканті, італійський поет, який також був другом і мав інтелектуальний вплив на Данте Аліг’єрі, посилає Данте до Венеції побачити мудреця, якого грає Скорсезе, щоб отримати пораду щодо його подорожі в "Божественній комедії".

"Це сталося ще до того, як поема була закінчена. Отже, цей чоловік вплинув на Данте, і він, мабуть, єдиний, чия рецензія його хвилювала", — зауважив Шнабель, додавши, що Данте відвідує персонажа, якого грає Скорсезе, "кілька разів протягом 20 років, але начебто стиснутих у кілька відвідувань".

Стрічка, яка може з’явитися на Венеційському кінофестивалі, була здебільшого знята в Італії на Сицилії, у Венеції, Вероні, Римі та Вітербо.

