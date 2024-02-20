Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Мартін Скорсезе знявся в кіно після 16-річної перерви

Мартін Скорсезе знявся в кіно після 16-річної перерви

20 лютого, 2024 вiвторок
19:26
Кіно На фото: Мартін Скорсезе

Американський режисер, лауреат "Оскара" і BAFTA Мартін Скорсезе зіграє вчителя Данте Аліг’єрі у фільмі Джуліана Шнабеля "У руках Данте"

Про це повідомляє Variety.

81-річного американського кінорежисера Мартіна Скорсезе незабаром можна буде побачити на великому екрані. Він зіграє не себе самого, як це було протягом останніх понад 20 років у документальних стрічках, а літнього мудреця, який впливає на Данте Аліг’єрі, коли він пише "Божественну комедію". Скорсезе поновить свою акторську карʼєру в майбутньому американсько-італійському драматичному фільмі Джуліана Шнабеля "У руках Данте".

Хоча Скорсезе знімався у багатьох своїх фільмах та іноді грав у фільмах інших режисерів – він зіграв Вінсента Ван Гога у фрагменті фільму Акіри Куросави "Мрії" 1990 року, а також озвучив роль акули-лихваря в "Розповіді про акулу" – ця роль, ймовірно, буде однією з його найпотужніших.

"У фільмі він надзвичайний, — сказав Шнабель, назвавши роль Скорсезе "блискучою і важливою" та додав: Ви не зможете відірвати від нього очей".

Двоє інших людей, які бачили кадри "У руках Данте", які Шнабель зараз монтує в Нью-Йорку, також були вражені грою Скорсезе.

У фільму зірковий акторський склад, до якого входять Оскар Айзек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Джерард Батлер і Аль Пачіно. Він заснований на однойменній книзі Ніка Тошеса, яка розповідає про рукопис поеми Данте Аліг’єрі "Божественна комедія", знайдений у бібліотеці Ватикану. Поема мандрує від священника до мафіозного боса в Нью-Йорку, куди її забирає Тошес після того, як його попросили перевірити автентичність рукопису. Потім, як і Данте, Тошес вирушає у власну подорож.

Але сюжет "У руках Данте" перетинає 14 та 21 століття, де деякі персонажі живуть паралельно в різні епохи.

Одна частина слідкує за Данте під час написання «Божественної комедії» та впливом на нього.

Гвідо Кавальканті, італійський поет, який також був другом і мав інтелектуальний вплив на Данте Аліг’єрі, посилає Данте до Венеції побачити мудреця, якого грає Скорсезе, щоб отримати пораду щодо його подорожі в "Божественній комедії".

"Це сталося ще до того, як поема була закінчена. Отже, цей чоловік вплинув на Данте, і він, мабуть, єдиний, чия рецензія його хвилювала", — зауважив Шнабель, додавши, що Данте відвідує персонажа, якого грає Скорсезе, "кілька разів протягом 20 років, але начебто стиснутих у кілька відвідувань".

Стрічка, яка може з’явитися на Венеційському кінофестивалі, була здебільшого знята в Італії на Сицилії, у Венеції, Вероні, Римі та Вітербо. 
 

Теги:
Культура
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
19 лютого, 2024 понедiлок
Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію
Авдіївка
19 лютого, 2024 понедiлок
"Кількість сил та засобів РФ для наступу на Авдіївку була недостантьою", - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін про втрати ворога
Авдіївка
19 лютого, 2024 понедiлок
Розстріл українських полонених в Авдіївці: 110 бригада заявила, що росіяни порушили домовленості
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.19
    Купівля 38.19
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
20:25
Аналітика
Сергій Згурець
Як FPV-дрони розтрощили ворожу базу та що виявилося несподіванкою для знищених російських Су. Колонка Сергія Згурця
20:04
рада слуга народу
Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга народу", - джерела
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Смерть Навального: сірість убиває
20:00
Аналітика
україна німеччина
Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
19:57
Ексклюзив
Революція гідності, беркут
"Це справді був наказ із РФ": військовослужбовець ЗСУ, "голос Майдану" Нищук про розстріли активістів на Інститутській
19:54
Куп'янськ
Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі: є загиблі
19:42
Сухопутні війська ЗСУ
Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки
19:25
Володимир Кара-Мурза
Британія відмовилась обміняти російського опозиціонера Кара-Мурзу на шпигунів РФ, - Guardian
19:16
Андрес Бреме
Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990
19:10
Наймасштабніша конфіскація: у Франції арештували віллу за €120 млн, яку пов’язують із Газпромом
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 727-го дня війни: до Коаліції дронів хочуть залучити два десятки країн, ССО завдали потужних ударів по ворогу на Донеччині
18:57
футбол, Ліга чемпіонів
Футбольних арбітрів в Україні перевірятимуть на детекторі брехні
18:39
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
"Не продавав права жодному російському видавництву": Бакман прокоментував вихід у РФ його останньої книжки
18:38
Естонія
В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей
18:36
G7
Лідери G7 зберуться на онлайн-саміт у річницю великої війни в Україні, запросили Зеленського
18:34
Путін
Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі
18:24
Ексклюзив
аеропорт "Бориспіль"
У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні
18:15
Меловін
"Це були не мої думки": Melovin заявив, що більше не вважає результати Нацвідбору Євробачення-2024 купленими
18:07
OPINION
Юрій Гайдай
"Мирна розслаблена Європа" готується до великої війни
18:05
Україна повернула з російської окупації 11 дітей
З російської окупації за сприяння Катару повернули 11 українських дітей
18:03
Авдіївка
"Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине": Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку
18:00
військовий квиток, мобілізація
До законопроєкту про мобілізацію внесли понад тисячу поправок
18:00
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У Defence Express припустили, яку підводну зброю отримає Україна від Швеції
17:47
Дженнаро Гаттузо (в центрі), Шахтар - Марсель
"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ
17:46
Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного: відкрито провадження
17:39
Кінбурнська коса
Наказував затримувати жителів Кінбурна, після чого їх катували: СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ
17:38
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкції проти РФ
17:30
В Україні спростили процедуру отримання компенсації за зруйноване житло: подробиці
17:29
Стадіон "Авангард", Рівне
Кубок України з футболу: визначилось місто, яке прийме фінальний матч
17:23
Ракета
Ракета з КНДР, якою РФ атакувала Україну, містила американські та європейські деталі, - CNN
17:15
Нафтобаза
НПЗ РФ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі, - Bloomberg
17:14
Росіяни перекидають з Авдіївки сотні одиниць згорілої техніки в Маріуполь для утилізації, - Атеш
17:12
Давид Арахамія
Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів можуть позбавити права на освіту. Арахамія спростував
17:10
PR
Пошук бізнес-партнерів: із TL HUB усе просто
17:04
"20 днів у Маріуполі"
В Україні зʼявився новий кінофестиваль для фільмів, знятих під час російсько-української війни
16:54
Еммануель Макрон
Французький аналог Дії: Макрон отримав посвідчення особи в смартфоні
16:49
військовий квиток, мобілізація
"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених
16:45
Росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України
У РФ ув'язнених жінок вербують до участі у війні з Україною, - Спротив
16:41
Білий Дім
Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні
16:39
Вибори у Росії
Євросоюз ніколи не визнає результатів псевдовиборів Путіна на ТОТ України, - речник ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV