На стримінгу Apple TV+ вийде режисерська версія фільму Рідлі Скотта "Наполеон", що містить додаткові 48 хвилин

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Apple.

Компанія Apple Original Films оголосила, що фільм "Наполеон: режисерська версія" Рідлі Скотта, який містить 48 хвилин нових, раніше не бачених кадрів з історичного бойовика, номінованого на премію "Оскар", тепер доступний на стримінгу Apple TV+.

Фільм, що вийшов у 2023 році, отримав три номінації на премію "Оскар" та номінації на премію BAFTA. Головну роль французького імператора та полководця виконав Хоакін Фенікс.

У фільмі Наполеон показаний крізь призму його залежних і часто нестабільних стосунків із дружиною та єдиним справжнім коханням, Жозефіною, яку грає Ванесса Кірбі. В описі зазначається, що режисерська версія заглиблюється в історію походження Жозефіни та містить екстравагантніші костюми, нові масштабні декорації та сцену битви при Маренго, якої нема в оригінальному фільмі. Глядачі також побачать більше деталей про загибель Наполеона.



