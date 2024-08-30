На стримінгу Apple TV+ вийде режисерська версія фільму Рідлі Скотта "Наполеон", що містить додаткові 48 хвилин
Відеосервіс Apple TV+ покаже 3,5-годинну версію історичної драми Рідлі Скотта "Наполеон" з Хоакіном Феніксом у головній ролі, що містить 48 хвилин додаткових кадрів
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Apple.
Компанія Apple Original Films оголосила, що фільм "Наполеон: режисерська версія" Рідлі Скотта, який містить 48 хвилин нових, раніше не бачених кадрів з історичного бойовика, номінованого на премію "Оскар", тепер доступний на стримінгу Apple TV+.
Фільм, що вийшов у 2023 році, отримав три номінації на премію "Оскар" та номінації на премію BAFTA. Головну роль французького імператора та полководця виконав Хоакін Фенікс.
У фільмі Наполеон показаний крізь призму його залежних і часто нестабільних стосунків із дружиною та єдиним справжнім коханням, Жозефіною, яку грає Ванесса Кірбі. В описі зазначається, що режисерська версія заглиблюється в історію походження Жозефіни та містить екстравагантніші костюми, нові масштабні декорації та сцену битви при Маренго, якої нема в оригінальному фільмі. Глядачі також побачать більше деталей про загибель Наполеона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.41
- EUR Купівля 45.33Продаж 46
- Актуальне
- Важливе