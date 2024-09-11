На Венеційському кінофестивалі показали робочі матеріали майбутнього українського фільму "Відпустка наосліп"

Про це повідомила пресслужба продакшн компанії FinalCutMedia.

В Україні знімають романтичну комедію "Відпустка наосліп". Перші кадри фільму показали на спеціальному заході "Український день" в рамках 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Зазначається, що сюжет фільму, попри його легкий жанр, порушує важливі питання взаємовідносин, що розгортаються на фоні драматичних подій.

Фото: пресслужба продакшн компанії FinalCutMedia

"Відпустка наосліп" – це романтична комедія положень, яка занурює нас у сучасну буденність. Особливість картини полягає у висвітленні соціальної місії, а саме адаптації військовослужбовців у тиловому житті. Завдяки вкрапленням побутового гумору західного регіону та мальовничій красі Карпат фільм є дуже автентичним та естетичним", – розповідає режисерка-постановниця стрічки Валерія Фадєєва.

Фото: пресслужба продакшн компанії FinalCutMedia

Авторкою сценарію виступила Юлія Салімовська, оператор-постановник – Олег Авілов, художник-постановник – Кара Балеян, кастинг-директорка – Марина Большухіна. Головні ролі виконали Тетяна Малкова та військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем.

"Про мою героїню Анну можуть говорити, що вона – пекельне стерво, але для мене – це дівчина, яка стала заручницею конструкцій суспільства. В якийсь момент Анна потрапляє у світ, про який вона дійсно мріяла в глибині душі. І тільки зруйнувавши ці конструкції та дозволивши собі віддатися справжнім мріям, героїня знаходить своє щастя", - поділилась Тетяна Малкова.

Фото: пресслужба продакшн компанії FinalCutMedia

Генеральними продюсерами виступили Олексій Лимаренко та Андрій Ногін.

"Ми переконані, що в актуальних українських реаліях, зокрема, у період воєнного часу, важливим інструментом взаємодії ринку з міжнародною спільнотою є створення копродукційних ігрових жанрових фільмів та презентація їх на міжнародних майданчиках. Саме тому першу заявку фільму ми презентували на Венеційському кіноринку цього року. Фільм багатогранно відкриває світові Україну, українську історію та традиції, любов і прості людські стосунки на тлі краси українських Карпат", - додав Олексій Лимаренко.

Міжнародний кінотеатральний прокат заплановано на 2025 рік.



