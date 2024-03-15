Нагородження "20 днів у Маріуполі" додадуть до скороченої версії "Оскара-2024" після обурення українців 

Про це пише Deadline.

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук планує перемонтувати 90-хвилинну версію трансляції церемонії вручення премії "Оскар", яку вона надала міжнародним ліцензіатам, щоб відновити ключовий момент, який вона випустила з оригінального пакета, - перемогу фільму про захоплення українського портового міста Росією "20 днів у Маріуполі" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Такі змінили сталися після того, як телеканал "Суспільне" - мовник, який має права на трансляцію "Оскара" в Україні, висловив протест проти виключення категорії "Найкращий документальний фільм" з 90-хвилинної версії, заявивши, що "шокований і глибоко розчарований" цим рішенням. Окрім вручення статуетки українському кінорежисеру, таким рішенням Американська кіноакадемія вирізала також потужну промову Мстислава Чернова.

У цій промові Чернов заявив, що хотів би мати змогу обміняти свій "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста і не вбивала десятки тисяч громадян в Україні.

Deadline поспілкувався з виконавчим продюсером телеканалу "Суспільне культура" Лук’яном Галкіним, які знову наголосив, що минулого року ця категорія була включена у 90-хвилинну скорочену версію. А Юлія Навальна, дружина Олексія Навального, вийшла на сцену з режисером Даніелем Роером і прямо засудила Кремль.

"Я не дуже вірю, що Disney планує сценарій 90-хвилинної версії без урахування прогнозів переможців — це звучить непереконливо для високоефективного шоу. "20 днів у Маріуполі" — це не лише видатний документальний фільм, це унікальне свідчення про російські злочини, і вся команда буквально ризикувала життям, щоб зняти його. Тому надзвичайно важливо мати цю історичну подію та історичну промову Мстислава Чернова у всіх версіях", - зауважив Галкін.

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

З міжнародної телеверсії "Оскара-2024" вирізали номінацію, у якій здобула перемогу стрічка "20 днів у Маріуполі". У Disney Entertainment пояснили це часовими обмеженнями, оскільки хронометраж трансляції - 90 хвилин. Вибір номінацій, які увійдуть до скороченої версії визначали заздалегідь - кілька тижнів тому.