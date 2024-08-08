Наприкінці року вийде байопік про Боба Ділана із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе
Біографічна стрічка про американського співака Боба Ділана "Повна невідомість" з Тімоті Шаламе в головній ролі вийде в кінотеатрах 25 грудня
Про це пише Variety.
Майбутня біографічна стрічка про американського співака і композитора Боба Ділана "Повна невідомість" із Тімоті Шаламе у ролі відомого музиканта вийде на екрани кінотеатрів на Різдво.
Режисером став Джеймс Менголд, який зняв фільми "Росомаха" і "Логан".
Дія фільму розгортається в Нью-Йорку на початку 1960-х років, а загадковий 19-річний хлопець із Міннесоти прибуває в Грінвіч-Віллідж і викликає "переворот у народній спільноті", коли в 1965 році бере до рук електрогітару.
Перший трейлер показав Тімоті Шаламе, який сам виконує пісні A Hard Rain's A-Gonna Fall і відвідує улюблені місця Ділана, такі як Cafe Wha? і готель "Челсі".
Менголд і Джей Кокс адаптували сценарій за книгою Елайджа Волда Dylan Goes Electric 2015 року, а назва є відсиланням до фрази з фолк-рок-гімну Ділана Like a Rolling Stone. Хоча реальний Ділан, якому зараз 83 роки, не бере участі у фільмі, він робив нотатки до сценарію та кілька разів зустрічався з Менголдом.
"Я провів кілька надзвичайно чарівних днів у його компанії, просто сам на сам, розмовляючи з ним. У мене є сценарій, який він особисто прокоментував і я його бережу", - поділився Менголд.
У "Повному невідомому" представлений великий акторський склад: Едвард Нортон у ролі Піта Сігера, Ель Фаннінг у ролі Сільві Руссо, Моніка Барбаро у ролі Джоан Баез, Бойд Голбрук у ролі Джонні Кеша, Ден Фоґлер у ролі Альберта Гроссмана та Скут Макнейрі у ролі Вуді Гатрі.
Шаламе та Манголд виступили продюсерами разом із Фредом Бергером, Алексом Гайнеманом, Пітером Джейсеном, Бобом Букменом, Аланом Гасмером та Джеффом Розеном.
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