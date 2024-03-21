"Наші продюсери перед ними прогиналися": актор Олександр Ярема розповів про співпрацю з росіянами в Україні 

Про це він розповів у інтервʼю "УНІАН".

Український актор Олександр Ярема, який знявся у фільмі "Лишайся онлайн" про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пригадав, що раніше, як і більшість колег, працював разом з росіянами.

Ярема уточив, що брав участь лише у копродукційних серіалах, а в суто російських не знімався. Він поділився, що російські колеги були трохи зверхніми, але цьому сприяло і ставлення до росіян українських продюсерів.

"Так, трохи відчувалося, що вони типу "старшиє братья". Однак і наші продюсери перед ними прогиналися, і завдяки їм ці росіяни були тут залюблені. У суто російських проєктах я не знімався, зазвичай це були спільні серіали, де на головні ролі, само собою, брали росіян, які мали тут значно кращі умови", - наголосив актор.

Фільм "Лишайся онлайн" вийде в український прокат з 28 березня.

Дія фільму розгортається після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли молода жінка Катя (Ліза Зайцева), яка працює волонтером у Києві, отримує один із тисяч ноутбуків, подарованих звичайними українцями на підтримку військових. Її просять встановити конфіденційну військову програму та доставити ноутбук її братові, який служить на передовій.

Але жінка отримує таємничий відеодзвінок від хлопця, який шукає свого батька, попереднього власника ноутбука, який зник безвісти під час жорстокої розправи російської армії над мирним населенням у Бучі. Вона погоджується допомогти знайти його зниклих батьків — рішення, яке зрештою змусить її ризикувати життям своїх близьких.

"Лишайся онлайн" вийде у міжнародному прокаті. Права на показ фільму за кордоном купила компанія K5 International у межах Європейського кіноринку.