Не лише в ролі ляльки: топ-5 найкращих комедій з Марґо Роббі

Ця яскрава актриса має унікальний стиль і неперевершену харизму, що зачаровують кіноманів будь-якого жанру. Від гостросюжетних драм до цікавих комедій - Марґо Роббі завжди в центрі уваги, навіть якщо виконує роль другого плану.

Топ-5 найкращих комедійних фільмів з Марґо Роббі

У статті ми зібрали для вас найкращі фільми за участю Марґо Роббі, які отримали багато схвальних відгуків серед глядачів та високі оцінки критиків. Ці стрічки подарують вам не лише чудові моменти веселощів, але й неповторні враження від гри цієї талановитої акторки.

Вовк з Волл-стріт (The Wolf of Wall Street)

Рік: 2013

Жанр: біографія, комедія, кримінал

Оцінка глядачів на Rotten Tomatoes: 83%

Рейтинг IMDb: 8.2

"Вовк з Волл-стріт" - це американська біографічна комедійна стрічка 2013 року від режисера Мартіна Скорсезе, заснована на однойменній книзі Джордана Белфорта, яка розповідає про реальні події з життя брокера на фондовому ринку.

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Джона Гілл, Марґо Роббі, Меттью Мак-Конагей та інші. Фільм розповідає про шлях Джордана Белфорта (Леонардо Ді Капріо) молодого та амбіційного брокера, який став успішним, але безжалісним власником брокерської компанії, що залучав клієнтів у шахрайські фінансові схеми.

У кінострічці Марґо Роббі грає роль Наомі Лапальї, яка є жінкою мрії для головного героя. Вважають, що саме ця роль стала проривною в кар'єрі Марґо. Наомі зображена як недосяжна красуня, яка привертає увагу своєю вродою та харизмою. Джордан Белфорт, як неординарна особистість з великими амбіціями та грошима, намагається підкорити її.

Барбі (Barbie)

Рік: 2023

Жанр: комедія, фантастика, пригоди

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 88%

IMDb: 6.9

Комедійний фільм розповідає про найвідомішу ляльку у світі – Барбі, яку зіграла прекрасна Марґо Роббі. Що б ви сказали, якби дізналися, що вона стала реальною дівчиною та живе серед нас? Неідеальна для бездоганного світу Барбіленду, вона вирушає у подорож, де стикається з реальним життям людей.

Стрічка отримала визнання глядачів і критиків, вигравши 8 нагород, серед яких одна з найпрестижніших — за найкращий фільм на Astra Film Awards. Крім того, фільм отримав нагороди за найкращий сценарій та найкращу пісню "I'm Just Ken", яку виконав Раян Ґослінґ. Крім того, "Барбі" стала найкасовішою в США у 2023 році.

Загін самогубців: Місія навиліт (The Suicide Squad)

Рік: 2021

Жанр: комедія, бойовик, пригоди

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 82%

IMDb: 7.2

"Загін самогубців: Місія навиліт" – це продовження екшену "Загін самогубців", який вийшов у 2016 році. Однак саме друга частина стала більш успішною та популярною серед глядачів.

Перша частина фільму розповідає історію групи суперзлочинців, яких уряд об'єднує в одну команду, щоб урятувати людей від загрози світового масштабу. Лише божевільні готові виконати цю небезпечну місію. Бойовик наповнений комічними сценами та вражаючими спецефектами. Марґо Роббі грає неврівноважену Харлі Квін, яка є коханою навіженого злочинця Джокера.

У наступній частині суперлиходіїв знову збирають разом у Загін «Ікс». Цього разу їх висаджують на віддалений острів Корто Мальтезе, який кишить бойовиками та партизанами. Чи впораються вони цього разу із поставленим завданням?

Я, Тоня (I, Tonya)

Рік: 2017

Жанр: комедія, драма, біографічний, спортивний

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 88%

IMDb: 7.5

"Я, Тоня" - це біографічна чорна комедія, яка вийшла у 2017 році. Фільм розповідає історію американської фігуристки Тоні Гардінг, яка стала центром скандального інциденту під час чемпіонату з фігурного катання 1994 року, коли її головна суперниця Ненсі Керріган отримала травму. У стрічці Тоня зображена як жертва свого власного життя, складного характеру, неблагополучної сім'ї та системи. Однак вона за будь-яку ціну намагається стати номером один у фігурному катанні.

Головні ролі у фільмі виконали Марґо Роббі, Еллісон Дженні та Себастіан Стен. "Я, Тоня" отримав позитивні відгуки критиків та був високо оцінений за акторську гру та режисуру. Марґо Роббі отримала номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкраща актриса", однак цю премію отримала Еллісон Дженні за "Найкращу жіночу роль другого плану".

Одного разу в Голлівуді (Once Upon A Time In Hollywood)

Рік: 2019

Жанр: комедія, драма, трилер

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 70%

IMDb: 7.6

"Одного разу в Голлівуді" - це фільм режисера Квентіна Тарантіно, який вийшов у 2019 році. Ця стрічка - комедійний трилер, де головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та Марґо Роббі.

Рік Далтон - зірка голлівудського кіно, яка втратила свою славу після закінчення популярного телевізійного серіалу. Тепер Далтон змушений зніматися в другорядних фільмах. Його каскадер Кліфф Бут - вірний друг та супутник, який завжди готовий допомогти. Вони зустрічають реальний Голлівуд 1969 року, з його гламуром, проблемами та небезпеками. Фільм демонструє багато аспектів культурного та соціального життя Голлівуду того часу. Він також висвітлює реалії Лос-Анджелеса кінця 1960-х років, зокрема трагічні події, пов'язані зі злочинцем Чарльзом Менсоном.

Кінострічка отримала високу оцінку критиків та була відзначена численними нагородами, включно з премією "Оскар" за "Найкращу роботу художника-постановника" та "Найкращу чоловічу роль другого плану".