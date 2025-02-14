Netflix розробляє серіал за настільною грою "Підземелля та дракони"

Про це пише Variety.

Джерела видання повідомляють, що наразі у розробці Netflix перебуває новий проєкт, що стане екранізацією популярної настільної рольової гри в стилі фентезі Dungeons & Dragons - "Підземелля та дракони".

Раніше серіал за мотивами D&D розроблявся у Paramount+, але цей проєкт зрештою не просунувся вперед через стратегічні зміни в компанії Paramount, а також через продаж Hasbro студії eOne.

Hasbro Entertainment нині займається продюсуванням нового проєкту від Netflix.

Майбутній серіал попередньо отримав назву The Forgotten Realms ("Забуті королівства"), названий на честь відомого сетингу гри. "Забуті королівства" у грі описує частину світу Абейр-Торіль — Фейрун, яка умовно відповідає середньовічній Європі. Складається переважно з дрібних країн і міст-держав. Є одним із найпопулярніших фентезійних сетингів.

Дрю Кревелло, який раніше брав участь у проєкті Paramount+ як шоуранер, виступить сценаристом, виконавчим продюсером і шоураннером версії Netflix. Шон Леві, режисер фільмів "Дедпул і Росомаха", "Проєкт Адам" та серіалу "Дивні дива", буде виконавчим продюсером разом із Деном Лівайном.

Гра "Підземелля та дракони" спочатку була створена у 1974 році Гарі Гігаксом і Дейвом Арнесоном у Вісконсині. У DnD, що вважається однією з найвпливовіших ігор усіх часів, гравці створюють персонажів із широкого спектра фантастичних рас, як-от ельфи, орки та гноми, і беруть участь у складних рольових іграх через різні повороти історій.

