Новий фільм Олега Сенцова покажуть на кінофестивалі у Карлових Варах
Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, який нині боронить Україну на фронті, на війні зняв новий фільм "Реал", премʼєра якого відбудеться у Чехії
Про це він повідомив у facebook.
Кримський режисер і письменник, активіст, який був незаконно засуджений до 20 років колонії суворого режиму в Росії, Олег Сенцов зняв новий фільм. Стрічка "Реал" створювалася режисером уже під час його перебування на війні.
Світова премʼєра картини "Реал" відбудеться у Чехії, на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Цьогоріч фестиваль проходитиме з 28 червня до 6 липня.
"Світова прем'єра фільму, який не є фільмом", - коротко проанонсував Олег Сенцов.
На постері фільму український військовий у бліндажі дивиться в камеру.
Фото: facebook Олега Сенцова
Уродженець Криму з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ, а нині перебуває на Бахмутському напрямку. Він ділився світлинами з Часового Яру.
Олег Сенцов брав участь у контрнаступі ЗСУ, під час чого 8 липня отримав першу свою контузію Олег Сенцов. У вересні під час бойових дій у Запорізькій області режисер отримав другу контузію.
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