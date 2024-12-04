Перегляди "Гри в кальмара" збільшились на 60% після виходу тизера другого сезону

Про це повідомляє Variety.

Перший сезон південнокорейського драматичного серіалу "Гра в кальмара" загалом отримав аудиторію 330 млн глядачів, які переглянули шоу понад 2,8 млрд годин з моменту премʼєри 17 вересня 2021 року. Netflix називає другий сезон серіалу найочікуванішим шоу року попри те, що його дебют запланований на 26 грудня. Стримінговий сервіс посилається на власні дані, згідно з якими кількість переглядів першого сезону зросла на 60% після виходу першого тизера другого сезону 31 жовтня.

Стрімер також запустив гру Squid Game Experience ("Досвід Гри в кальмара"), яка зараз доступна в Нью-Йорку та Мадриді. Гру запустять у Сіднеї 14 грудня та в Сеулі на початку 2025 року.

Інтерактив містить ігри, натхненні серіалом, де охоронці в рожевій формі можуть стежити за групою, яка переходитиме від виклику до виклику, щоб визначити переможця. Однак приз у розмірі $45,6 млрд не передбачається.

"Чесно кажучи, після того, як ми закінчили перший сезон, у мене не було наміру робити другий сезон, тому що загальний процес написання, продюсування та режисури серіалу був настільки складним, що я не думав робити ще один", - поділився творець серіалу Хван Донхьок.

Режисер зізнався, що величезний успіх першого сезону дав йому сміливість і мотивацію створити другий і третій сезони.

"Чесно кажучи, це сталося тому, що перший сезон дуже полюбився багатьом людям. І до того часу мене постійно запитували: "Чи буде другий сезон?". А також тому, що історія в кінці першого сезону закінчується тим, що Гі Хун відмовляється від польоту і клянеться знайти людей, які хотіли, щоб історія розгорталася далі", - додав він.