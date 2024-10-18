Піщані хробаки та повернення на Арракіс: у листопаді вийде серіал "Дюна: Пророцтво", що є приквелом фільмів Вільнева
Стримінговий сервіс HBO Max оприлюднив новий трейлер серіалу "Дюна: Пророцтво", що складатиметься з шести епізодів, та оголосив, що премʼєра відбудеться 17 листопада
Про це пише Variety.
Стало відомо, що новий серіал HBO Max "Дюна: Пророцтво", що є приквелом стрічок режисера Дені Вільнева, виходитиме щонеділі з 17 листопада. Сезон складатиметься з шести епізодів.
Дія серіалу розгортається більш ніж за 10 тис. років до подій фільму Дені Вільнева "Дюна" та розповідає про походження Бене Ґессерит, таємного ордену могутніх відьом, які впливають на політику у світі наукової фантастики.
"Починаючи з великого всесвіту "Дюни", створеного відомим письменником Френком Гербертом, і за 10 тис. років до вознесіння Пола Атрейдеса, "Дюна: Пророцтво" розповідає про двох сестер Гарконнен, які борються з силами, які загрожують майбутньому людства. Вони створюють легендарну секту, яка стане відомою як Бене Ґессерит. "Дюна: Пророцтво" натхненна романом "Сестринство Дюни", написаним Браяном Гербертом і Кевіном Андерсоном", - зазначається в офіційному описі фільму.
Емілі Вотсон грає Валю Гарконнен, лідерку сестринства Бене Ґессерит, а Олівія Вільямс — її сестру Тулу Гарконнен. Обидві є давніми предками злого Дому Гарконненів, який зраджує Пола Атрейдеса та його батька у фільмах "Дюна".
Шоураннером і виконавчим продюсером стала Елісон Шапкер. Даян Адему-Джон стала співрозробницею серіалу та виконавчою продюсеркою. Анна Ферстер є виконавчою продюсеркою і режисеркою кількох епізодів, зокрема першого. Браян Герберт став одним з виконавчих продюсерів.
- Два фільми канадського режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: частина друга" вже зібрали в глобальному прокаті $1 млрд, але покази другої стрічки в кіно ще тривають, тож фінальна сума буде ще більшою.
- Фільм "Дюна: Частина друга" за 11 днів прокату зібрав $367,5 млн, це майже стільки, скільки склав увесь бокс-офіс оригінальної стрічки "Дюна" за весь час.
- Науково-фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" знімали за допомогою об'єктивів українського виробництва IronGlass.
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