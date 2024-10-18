Піщані хробаки та повернення на Арракіс: у листопаді вийде серіал "Дюна: Пророцтво", що є приквелом фільмів Вільнева

Про це пише Variety.

Стало відомо, що новий серіал HBO Max "Дюна: Пророцтво", що є приквелом стрічок режисера Дені Вільнева, виходитиме щонеділі з 17 листопада. Сезон складатиметься з шести епізодів.

Дія серіалу розгортається більш ніж за 10 тис. років до подій фільму Дені Вільнева "Дюна" та розповідає про походження Бене Ґессерит, таємного ордену могутніх відьом, які впливають на політику у світі наукової фантастики.

"Починаючи з великого всесвіту "Дюни", створеного відомим письменником Френком Гербертом, і за 10 тис. років до вознесіння Пола Атрейдеса, "Дюна: Пророцтво" розповідає про двох сестер Гарконнен, які борються з силами, які загрожують майбутньому людства. Вони створюють легендарну секту, яка стане відомою як Бене Ґессерит. "Дюна: Пророцтво" натхненна романом "Сестринство Дюни", написаним Браяном Гербертом і Кевіном Андерсоном", - зазначається в офіційному описі фільму.

Емілі Вотсон грає Валю Гарконнен, лідерку сестринства Бене Ґессерит, а Олівія Вільямс — її сестру Тулу Гарконнен. Обидві є давніми предками злого Дому Гарконненів, який зраджує Пола Атрейдеса та його батька у фільмах "Дюна".

Шоураннером і виконавчим продюсером стала Елісон Шапкер. Даян Адему-Джон стала співрозробницею серіалу та виконавчою продюсеркою. Анна Ферстер є виконавчою продюсеркою і режисеркою кількох епізодів, зокрема першого. Браян Герберт став одним з виконавчих продюсерів.

The prophecy begins.



The new HBO Original Series #DuneProphecy premieres November 17 on Max. pic.twitter.com/YmuXE332KS — Max (@StreamOnMax) October 17, 2024