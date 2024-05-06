"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера

Про це пише Sun.

Британська акторка Емілі Блант у 2003 році пробувалася на роль молодої коханки короля Генріха II у фільмі "Лев взимку", зрежисованому росіянином Андрієм Кончаловським. Акторці, відомій за ролями у фільмах "Оппенгеймер", "Каскадер", "Тихе місце", "Дівчина у потягу" тощо, на той момент було 19 років.

41-річна британка, номінована на премію "Оскар", зізналася, що росіянин Андрій Кончаловський під час прослуховувань залишив їй відчуття "оболонки колишньої себе".

"Він був дуже жорстоким на прослуховуванні і любив мене збивати з пантелику. Там була дуже женоненависницька атмосфера, і я просто пам’ятаю, що відчувала себе лише оболонкою тої, якою була до кастингу", - поділилась Блант.

Вона назвала кастинг жахливим, тому під час нього "почувалася такою приниженою". Разом з тим, виступаючи на заході американського фонду підтримки акторів, Блант зізналася, що не може пригадати імені Кончаловського.

"Я маю лише сказати, що він був мерзенним. Це справді жахливо", - зауважила акторка.

Вона наголосила, що актори мають бути незворушними і "тримати удар", що потрібно в професії. Але не завжди можливо не бути вразливим.

"У цій роботі іноді є елемент життя в окопах. Це може бути болісно, і це може бути так само красиво, як і боляче. І я була до цього готова. Іноді в цій роботі є елемент підготовки до атаки, але це було найнеприємнішим моментом", - додала акторка.

Кончаловський зрештою взяв на цю роль свою дружину Юлію Висоцьку. Це був рімейк оригінального фільму 1968 року з Пітером О’Тулом і Кетрін Гепберн.

