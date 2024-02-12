Приз Венеційського фестивалю, висунення на Оскар: фільм "Цензорка" про жінок в колонії Одеси вийде в український прокат у березні
В українському прокаті 7 березня вийде мелодрама "Цензорка" про жінок в колонії Одеси . Її спільно створили Україна, Словаччина та Чехія
Про це пише Bit.ua.
Стрічка вже стала призеркою Венеційського міжнародного кінофестивалю, тріумфаторкою Словацької кінопремії та офіційно заявлена на "Оскар" від Словаччини у категорії "Найкращий міжнародний фільм".
Власне, світова прем’єра фільму відбулася в секції "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, там він отримав приз за найкращий сценарій.
У центрі сюжету Леся - молода мама, яка народила первістка у спеціальній вʼязниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, увʼязненими та наглядачками. Лесю турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною. За її життям спостерігає співробітниця в’язниці - самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишатися осторонь.
Стрічка "Цензорка" спирається на матеріал із реальних історій ув’язнених жінок, які живуть в Одеській виправній колонії №74. Це одна з двох українських в’язниць, де відбувають покарання вагітні та жінки з новонародженими дітьми.
Цензорку зіграла справжня співробітниця пенітенціарної служби Ірина Кір’язева. Також у фільмі зіграли жінки з реальним досвідом ув’язнення.
Також стрічка отримала нагороди на Національній кінопремії «Сонце в сітці» - найкращі ігровий фільм, режисер, сценарій, акторка в головній ролі, "Срібний Х’юґо" за найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо, нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі, а також Ґран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.
- В український прокат 11 квітня вийде дебютна стрічка Ірини Цілик "Я і Фелікс", створена за мотивами роману "Хто ти такий?" її чоловіка — письменника і військового Артема Чеха.
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