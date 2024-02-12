Приз Венеційського фестивалю, висунення на Оскар: фільм "Цензорка" про жінок в колонії Одеси вийде в український прокат у березні

Про це пише Bit.ua.

Стрічка вже стала призеркою Венеційського міжнародного кінофестивалю, тріумфаторкою Словацької кінопремії та офіційно заявлена на "Оскар" від Словаччини у категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Власне, світова прем’єра фільму відбулася в секції "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, там він отримав приз за найкращий сценарій.

У центрі сюжету Леся - молода мама, яка народила первістка у спеціальній вʼязниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, увʼязненими та наглядачками. Лесю турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною. За її життям спостерігає співробітниця в’язниці - самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишатися осторонь.

Стрічка "Цензорка" спирається на матеріал із реальних історій ув’язнених жінок, які живуть в Одеській виправній колонії №74. Це одна з двох українських в’язниць, де відбувають покарання вагітні та жінки з новонародженими дітьми.

Цензорку зіграла справжня співробітниця пенітенціарної служби Ірина Кір’язева. Також у фільмі зіграли жінки з реальним досвідом ув’язнення.

Також стрічка отримала нагороди на Національній кінопремії «Сонце в сітці» - найкращі ігровий фільм, режисер, сценарій, акторка в головній ролі, "Срібний Х’юґо" за найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо, нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі, а також Ґран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.