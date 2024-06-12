Продюсер серіалу "Хлопаки" Ерік Кріпке оголосив, який сезон стане останнім

Про це повідомив шоураннер проєкту Ерік Кріпке в соцмережі Х.

Американський серіал про супергероїв "Хлопаки" (The Boys), оснований на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона, добігає кінця. За пару днів до виходу на стримінгу Amazon Prime Video четвертого сезону шоу, продюсер, сценарист та режисер Ерік Кріпке оголосив, коли завершиться проєкт.

Кріпке поділився знімком відредагованої копії остаточного сценарію п'ятого сезону.

"Тиждень прем’єри 4 сезону "Хлопаків" — це вдалий час, щоб оголосити: 5-й сезон стане фінальним! Як і планувалося, я просто повинен був бути хитрим, поки не отримаю остаточного "так" від Vought. Схвильований довести історію до кривавої, епічної, вологої кульмінації. Дивіться 4-й сезон за 2 ДНІ, бо кінець почався!", - написав Кріпке.

Премʼєра першого сезону відбулася у 2019 році. "Хлопаки" розповідає про однойменний загін, який бореться з надпотужними створіннями, які мають суперсилу і зловживають нею.

Події серіалу розгортаються у всесвіті, де люди з надзвичайними здібностями стали суперзірками і належать впливовій корпорації Vought International. Vought, яка сама і створила їх, доручає супергероям різні місії і заробляє на них гроші.

Супергерої, які входять до зіркової "Сімки", насправді зарозумілі і жорстокі. Їм протистоять "хлопаки" на чолі з Вільямом Бутчером, також відомі як ті, чиє життя колись було зруйноване супергероями.

Лідером "Сімки" є егоїстичний і неврівноважений Патріот. Серед інших членів "Сімки" — спустошена Королева Мейв, наркозалежний Експрес, небезпечний Глибина, таємничий Чорнуар та біла супрематистка Громовиця.



