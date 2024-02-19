Рассел Кроу зламав обидві ноги під час зйомок "Робіна Гуда"

Про це він розповів в інтервʼю People.

59-річний новозеландський актор Рассел Кроу, який у 2009 році зіграв головну роль у британсько-американському художньому фільмі Рідлі Скотта "Робін Гуд", розповів, що зламав обидві ноги під час зйомок картини.

Кроу завжди любив робити багато трюків самостійно. Але на зйомках "Робіна Гуда" сталася невдача, яка згодом стала набагато більшою проблемою.

"Я стрибнув із фортеці на тверду, як скеля, нерівну землю. Нам слід було підготувати землю і закопати майданчик, але ми поспішали, щоб відзняти все у згасному світлі", - поділився актор.

Кроу зауважив, що не усвідомлював небезпеки, поки не настав час стрибати. Навколо були сотні статистів, летіли стріли, горіли горщики.

"Пам’ятаю, коли я стрибав, я думав: "Це буде боляче", - пригадав він.

Стараючись приземлитися на підошви, щоб помʼякшити удар, актор відчув, як його п’яти першими вдарилися об нерівну землю.

"Це було схоже на удар електричним струмом, який пройшов через моє тіло. Ми знімали велике кіно, тож ти просто борешся, але останній місяць цієї роботи був дуже складним. Було кілька тижнів, коли навіть ходити було складно", - зізнався Рассел Кроу.

Він зазначив, що ніколи "не обговорював цю травму з продюсером, ніколи не брав через це вихідних", а просто продовжував працювати. Через десять років у Кроу почалися, за його словами, "дуже дивні болі" в гомілках, тому він пішов до лікаря, щоб йому зробили МРТ і рентген.

"Я думав, що нічого серйозного, після довгої нью-йоркської зими моєму тілу бракувало фізичних вправ і сонця", - поділився актор.

Утім він був здивований, коли лікар, переглянувши рентгенівські знімки, запитав його: "Коли ти зламав ноги?"

"Мабуть, він бачив залишки переломів обох кісток гомілки". Щоб допомогти мені пригадати, він сказав: "Можливо, це було 10 років тому?" - переповів діалог Рассел.

Тоді Кроу відразу пригадав, як стрибнув з фортеці на знімальному майданчику "Робіна Гуда".

"Здається, я закінчив той фільм із двома зламаними ногами. Усе заради мистецтва. Ні гіпсу, ні шин, ні знеболювальних, просто продовжував працювати, і з часом вони загоїлись", - підсумував актор.

Він додав, що, імовірно, відчував, що щось не так, оскільки після зйомок у Рідлі Скотта взяв перерву на рік.



