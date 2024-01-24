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Раян Гослінг розкритикував "Оскар" за відсутність головної акторки та режисерки "Барбі" серед номінантів

24 січня, 2024 середа
12:43
Кіно На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"

Номінований на "Оскар-2024" за роль Кена у фільмі "Барбі" Раян Гослінг обурився, що серед претендентів на нагороду немає Марго Роббі та Ґрети Ґервіґ

Про це пише Hollywood reporter.

Канадський актор Раян Гослінг опублікував розлогу заяву, у якій обурився, що режисерка фільму "Барбі", який приніс йому номінацію на "Оскар-2024", Ґрета Ґервіґ та партнерка по знімальному майданчику, виконавиця головної ролі Марго Роббі не отримали двох ключових номінацій на премію - у категоріях "Найкращий режисер" та "Найкраща акторка".

"Сказати, що я розчарований, було б применшенням", - заявив Гослінг, який номінований як найкращий актор другого плану разом з колегою по фільму Америкою Феррерою.

Багато знаменитостей розкритикували цьогорічний список номінантів, відзначивши "зневажливе ставлення" до двох найбільших творців блокбастера.

"Для мене велика честь бути номінованим моїми колегами разом із такими видатними артистами в рік такої кількості чудових фільмів. Я ніколи не думав, що скажу це, але я також неймовірно пишаюся тим, що це сталося за зображення пластикової ляльки на ім’я Кен. Але немає Кена без Барбі, і немає фільму про Барбі без Ґрети Ґервіґ і Марго Роббі, двох людей, які найбільше відповідають за цей історичний, всесвітньо відомий фільм. Жодне визнання не було б можливим ні для кого у фільмі без їхнього таланту, мужності та геніальності. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях, це нічого не сказати", - наголосив Гослінг.

Він додав, що цей фільм "розбив серця", струсонув "культуру та увійшов в історію".

"Їхню роботу слід відзначити разом з іншими гідними номінантами. Кажучи це, я дуже радію за Америку Ферреру та інших неймовірних митців, які вклали свій талант у створення такого новаторського фільму", - підсумував актор.

Фільм Ґрети Ґервіґ "Барбі" обігнав "Темного лицаря" Крістофера Нолана та став найкасовішою стрічкою в історії компанії Warner Bros. "Барбі" також стала найкасовішим фільмом 2023 року в США.

Уже за місяць "Барбі" стала найкасовішим фільмом року у світі, зібравши $1,3 млрд.

Цьогоріч український фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінували на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Теги:
Культура
Оскар
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