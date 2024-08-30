Режисер фільмів "Люксембург, Люксембург" і "Мої думки тихі" Лукіч написав книжку про кіно

Про це повідомила співзасновниця видавництва Stretovych Світлана Стретович у facebook.

Український режисер і сценарист Антоніо Лукіч, який зняв фільми "Мої думки тихі", "Люксембург, Люксембург" та серіал "Секс, інста і ЗНО", випустить нонфікшн "Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій". Книжку опублікує видавництво Stretovych.

"Усім, хто цікавиться, любить, пише кіно. Не лише для сценаристів, звісно. Після прочитання змінюється формула перегляду фільмів і зʼявляється купу рішень для роботи з текстами. До речі, авторська дилема, в якому порядку поставити слова, щоб фраза звучала – ура! – тут вирішена на конкретних сценарних прикладах. Увага: у книзі є гумор і спойлери!", - поділилась Стретович.

Фото: facebook Світлани Стретович

Як зазначається в анотації на сайті видавництва, книжка є спробою режисера вмістити в кілька сотень сторінок накопичені за 15 років знання і творчі прийоми, які стали в пригоді на шляху до написання трьох повнометражних фільмів: "Мої думки тихі", "Люксембург, Люксембург" та Screaming Girl.

"Це легко, весело і художньо написаний конспект, який допоможе у створенні сценарію фільму, хорошої історії або просто зануритися у світ кіно зсередини. Тут описаний весь процес: від роботи з ідеями та героями до прописування діалогів і деталей у сюжеті", - йдеться в описі.

Наразі на книжку відкрито передзамовлення, серед бонусів якого – можливість отримати автограф та навіть особисту доставку додому від Антоніо Лукіча. Усі передзамовлені книжки автор підпише і кожен отримає свій примірник з автографом. А в разі замовлення з Києва Антоніо Лукіч особисто привезе читачам додому.