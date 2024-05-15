Режисер "Шаленого Макса" планував застосувати технологію омолодження Шарліз Терон

Про це пише Variety.

Режисер фільму "Шалений Макс" Джордж Міллер розглядав можливість застосувати технологію омолодження Шарліз Терон у новому фільмі "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". 48-річна американська акторка зіграла Імператрицю Фуріосу у стрічці 2015 року.

Проте Міллер визнав, що це було б важко реалізувати, тож він вирішив залучити на цю роль когось молодшого - 28-річну Аню Тейлор-Джой. Режисер зазначив, що спостерігав за старінням головних акторів у таких фільмах, як "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Двійник" Енга Лі.

"Обидва вони були майстерними режисерами, але це ніколи не було переконливим", — сказав Міллер, коментуючи технологію омолодження.

Він зауважив, що думав про те, що люди дивитимуться фільм і знатимуть, що це спецефект.

79-річний режисер додав, що одна з речей, яка сьогодні найбільше цікавить його в кінематографі, — це всі нові інструменти ефектів. Утім він вважає, що самих лише цих інструментів недостатньо.

"Я маю на увазі, що в основному ми стежимо за кимось віком від 10 до 26-28 років, щось на кшталт того", — продовжив Міллер.

Тейлор-Джой — яка здобула популярність як головна виконавиця у серіалі Netflix "Ферзевий гамбіт" — була готова взяти на себе роль персонажа, який уже став популярним завдяки Терон. Міллер вперше побачив її здібності, коли режисер Едгар Райт взяв його на показ свого фільму "Остання ніч у Сохо", в якому Тейлор-Джой зіграла головну роль.

"У цьому фізичному сенсі вона мала всі задатки цього персонажа — людину, яка володіє багатьма природними навичками та здібностями, і людину, яка могла вижити в пустелі, що є досить безкомпромісним світом. Вона все це втілила", — додав Міллер.

