Сенцов про фільм "Реал": Камера випадково увімкнулася під час важкого бою

Про це він розповів в інтервʼю "Радіо Свобода Україна".

Нещодавно у Чехії на кінофестивалі у Карлових Варах відбулася світова премʼєра фільму "Реал" українського режисера, колишнього політвʼязня, а нині військовослужбовця Олега Сенцова. Фільм був знятий безпосередньо на полі бою.

"Реал" - це назва позиції, яку українські бійці намагалися захопити.

"Це було рік тому, коли йшов наш великий контрнаступ, який, всі знають, чим закінчився, на жаль. І це був один із тих довгих днів. Кожен день ми наступали, намагалися, і це була одна зі спроб прориву на 2 км для захоплення позиції "Реал". Це був дуже важкий бій. Наша бригада зазнала великих втрат. Переважно з моєї роти й з іншої роти хлопці загинули", - розповів Сенцов.

Режисер поділився, що кадри, які стали стрічкою, були зняті випадково. В один момент, пригадує Сенцов, їхнє авто підбили. Тоді він перевіряв свій шолом, і камера GoPro ввімкнулася випадково і зняла ці півтори години відео. У фільмі вони ведуть перемовини з траншеї з позицією "Реал".

У стрічці немає самого бою, оскільки хлопці перебували в траншеї й вели перемовини з піхотою. Сенцов був єдиним командиром, який мав прямий зв'язок з "Реалом". Він провів майже 12 годин на радіозв'язку, координуючи дії й допомагаючи піхоті. Він міг підтримувати зв'язок з артилерією, штабом та аеророзвідкою.

"Хотілося, по-перше, [показати] в пам'ять про людей, які там загинули, наших друзів, і взагалі показати обличчя цієї війни, яке не завжди буває геройським, не завжди буває таким правильним, організованим, але це правдива війна, от вона така", - додав режисер.

Олег Сенцов, який нині боронить Україну на фронті, у чеських Карлових Варах презентував свій фільм про війну "Реал", зустрівшись після прем'єри з президентом Чеської Республіки Петром Павелом.