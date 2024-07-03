Сенцов про фільм "Реал": Камера випадково увімкнулася під час важкого бою
Новий фільм "Реал" українського режисера та колишнього бранця Кремля Олега Сенцова показує події важкого бою під час контрнаступу, випадково зняті камерою GoPro
Про це він розповів в інтервʼю "Радіо Свобода Україна".
Нещодавно у Чехії на кінофестивалі у Карлових Варах відбулася світова премʼєра фільму "Реал" українського режисера, колишнього політвʼязня, а нині військовослужбовця Олега Сенцова. Фільм був знятий безпосередньо на полі бою.
"Реал" - це назва позиції, яку українські бійці намагалися захопити.
"Це було рік тому, коли йшов наш великий контрнаступ, який, всі знають, чим закінчився, на жаль. І це був один із тих довгих днів. Кожен день ми наступали, намагалися, і це була одна зі спроб прориву на 2 км для захоплення позиції "Реал". Це був дуже важкий бій. Наша бригада зазнала великих втрат. Переважно з моєї роти й з іншої роти хлопці загинули", - розповів Сенцов.
Режисер поділився, що кадри, які стали стрічкою, були зняті випадково. В один момент, пригадує Сенцов, їхнє авто підбили. Тоді він перевіряв свій шолом, і камера GoPro ввімкнулася випадково і зняла ці півтори години відео. У фільмі вони ведуть перемовини з траншеї з позицією "Реал".
У стрічці немає самого бою, оскільки хлопці перебували в траншеї й вели перемовини з піхотою. Сенцов був єдиним командиром, який мав прямий зв'язок з "Реалом". Він провів майже 12 годин на радіозв'язку, координуючи дії й допомагаючи піхоті. Він міг підтримувати зв'язок з артилерією, штабом та аеророзвідкою.
"Хотілося, по-перше, [показати] в пам'ять про людей, які там загинули, наших друзів, і взагалі показати обличчя цієї війни, яке не завжди буває геройським, не завжди буває таким правильним, організованим, але це правдива війна, от вона така", - додав режисер.
Олег Сенцов, який нині боронить Україну на фронті, у чеських Карлових Варах презентував свій фільм про війну "Реал", зустрівшись після прем'єри з президентом Чеської Республіки Петром Павелом.
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