Слідство у справі загибелі Метью Перрі спиратиметься на розслідування смерті Майкла Джексона

Про це пише The Sun.

Органи влади, які розслідують смерть американського актора Метью Перрі від вживання кетаміну, при вивченні кримінальних звинувачень розглядатимуть розслідування смерті репера Мака Міллера та Майкла Джексона.

Як показав розтин, зірка серіалу "Друзі", який був знайдений мертвим у гідромасажній ванні свого будинку в Лос-Анджелесі в жовтні 2023 року, помер від гострого впливу кетаміну та потонув. Було виявлено, що у 54-річного актора, який отримував інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії, рівень препарату в організмі був такий же, як у пацієнта лікарні під загальним наркозом.

За даними джерел, розслідування загибелі наближається до завершення, проте кільком людям можуть висунути звинувачення. Досвідчений адвокат у сфері індустрії розваг Тре Ловелл сказав виданню, що популярність Перрі спонукатиме владу розслідувати справу за всією суворістю закону.

Увагу слідчих можуть привернути лікарі, які, можливо, несанкціоновано виписали Перрі рецепт, торговці наркотиками, які могли незаконно продати йому кетамін, а також друзі чи партнери, які сприяли будь-якій незаконній операції. Ловелл порівняв розслідування Перрі з розслідуванням смертей Майкла Джексона та Мака Міллера від наркотиків. Він зазначив, що будь-хто, кого визнають винним у трагічній смерті актора, може отримати значний термін ув’язнення.

"Найімовірніше звинувачення — це ненавмисне вбивство, і це може стосуватися лікаря, який, можливо, призначив йому ліки, подібно до лікаря Майкла Джексона - Конрада Мюррея, якого було звинувачено та засуджено за смерть співака", - сказав адвокат

Майкл Джексон помер у 2009 році від зупинки серця, спричиненої гострим отруєнням пропофолом. Його смерть кваліфікували як вбивство. Конрада Мюррея визнали винним у ненавмисному вбивстві через ненавмисне передозування потужного хірургічного анестетика пропофолу, який неналежним чином використовувався як снодійне для лікування безсоння Джексона. Мюррея засудили до чотирьох років ув'язнення.

Деякі детективи поліції Лос-Анджелеса, які працювали над справою Перрі, також розслідували смерть від передозування Мака Міллера, який помер після вживання опіоїда з фентанілом у 2018 році. У розслідуванні смерті Міллера трьом чоловікам висунули звинувачення у постачанні реперу шкідливих речовин, причому двоє з них отримали 17 і 11 років позбавлення волі відповідно за розповсюдження фентанілу.

"Справа Меттью Перрі може виявитися дуже схожою на справу Мака Міллера та Майкла Джексона з низки причин, залежно від того, хто залучений", — уточнив Ловелл.

Він пояснив, що будуть враховувати, зокрема, чи мав лікар ліцензію в Каліфорнії, чи були препарати видані за рецептом, а якщо рецепт був, то чи відповідав він діагнозу і чи був законним.

"Також можливе обвинувачення у вбивстві другого ступеня, залежно від стосунків, які імовірний обвинувачений мав з Перрі, і того, чи він знав, і чи була можливість передбачити шкоду", - додав адвокат.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.