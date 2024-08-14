Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Слідство у справі загибелі Метью Перрі спиратиметься на розслідування смерті Майкла Джексона

Слідство у справі загибелі Метью Перрі спиратиметься на розслідування смерті Майкла Джексона

Дар'я Тарасова
14 серпня, 2024 середа
11:17
Кіно Меттью Перрі

Слідчі у справі смерті зірки "Друзів" Метью Перрі скористаються розслідуваннями загибелі Мака Міллера та Майкла Джексона, щоб ухвалити рішення про кримінальне звинувачення

Зміст

Про це пише The Sun.

Органи влади, які розслідують смерть американського актора Метью Перрі від вживання кетаміну, при вивченні кримінальних звинувачень розглядатимуть розслідування смерті репера Мака Міллера та Майкла Джексона.

Як показав розтин, зірка серіалу "Друзі", який був знайдений мертвим у гідромасажній ванні свого будинку в Лос-Анджелесі в жовтні 2023 року, помер від гострого впливу кетаміну та потонув. Було виявлено, що у 54-річного актора, який отримував інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії, рівень препарату в організмі був такий же, як у пацієнта лікарні під загальним наркозом.

За даними джерел, розслідування загибелі наближається до завершення, проте кільком людям можуть висунути звинувачення. Досвідчений адвокат у сфері індустрії розваг Тре Ловелл сказав виданню, що популярність Перрі спонукатиме владу розслідувати справу за всією суворістю закону.

Увагу слідчих можуть привернути лікарі, які, можливо, несанкціоновано виписали Перрі рецепт, торговці наркотиками, які могли незаконно продати йому кетамін, а також друзі чи партнери, які сприяли будь-якій незаконній операції. Ловелл порівняв розслідування Перрі з розслідуванням смертей Майкла Джексона та Мака Міллера від наркотиків. Він зазначив, що будь-хто, кого визнають винним у трагічній смерті актора, може отримати значний термін ув’язнення.

"Найімовірніше звинувачення — це ненавмисне вбивство, і це може стосуватися лікаря, який, можливо, призначив йому ліки, подібно до лікаря Майкла Джексона - Конрада Мюррея, якого було звинувачено та засуджено за смерть співака", - сказав адвокат

Майкл Джексон помер у 2009 році від зупинки серця, спричиненої гострим отруєнням пропофолом. Його смерть кваліфікували як вбивство. Конрада Мюррея визнали винним у ненавмисному вбивстві через ненавмисне передозування потужного хірургічного анестетика пропофолу, який неналежним чином використовувався як снодійне для лікування безсоння Джексона. Мюррея засудили до чотирьох років ув'язнення.

Деякі детективи поліції Лос-Анджелеса, які працювали над справою Перрі, також розслідували смерть від передозування Мака Міллера, який помер після вживання опіоїда з фентанілом у 2018 році. У розслідуванні смерті Міллера трьом чоловікам висунули звинувачення у постачанні реперу шкідливих речовин, причому двоє з них отримали 17 і 11 років позбавлення волі відповідно за розповсюдження фентанілу.

"Справа Меттью Перрі може виявитися дуже схожою на справу Мака Міллера та Майкла Джексона з низки причин, залежно від того, хто залучений", — уточнив Ловелл.

Він пояснив, що будуть враховувати, зокрема, чи мав лікар ліцензію в Каліфорнії, чи були препарати видані за рецептом, а якщо рецепт був, то чи відповідав він діагнозу і чи був законним.

"Також можливе обвинувачення у вбивстві другого ступеня, залежно від стосунків, які імовірний обвинувачений мав з Перрі, і того, чи він знав, і чи була можливість передбачити шкоду", - додав адвокат.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

Теги:
Культура
Кримінал
Шоу-бізнес
Читайте також:
фейк
Автор Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
ПВК Вагнер
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Вагнерівці заявили про бажання "відстояти інтереси Батьківщини" в Курській області
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 45.01
    Продаж 45.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
11:18
знищена техніка окупантів
Платина, золото, срібло: з початку року Міноборони отримало 24,7 млн грн від переробки знищеної техніки
11:06
білорусь та Україна
Зовнішня розвідка закликала українців утриматися від поїздок до Білорусі
10:42
смертельна ДТП на Оболоні
Легковик зіткнувся з вантажівкою: у Києві на Оболоні сталася смертельна ДТП
10:38
Німеччина
У Берліні обшукали дві російські компанії, які підозрюють у порушенні санкцій
10:38
Швейцарські благодійники передали Україні 7 швидких підвищеної прохідності 
10:32
Ексклюзив
Карта Курськ 13.08.24
Згурець назвав імовірну довжину та глибину лінії фронту на території РФ
10:18
Су-27
Україна вдарила винищувачем по військах РФ у Курській області, - Forbes
10:16
ЗАЕС і МАГАТЕ
Після пожежі на ЗАЕС окупанти не допустили експертів МАГАТЕ всередину градирні, - Міненерго
10:16
Авто і дрони для ЗСУ за передоплатою: у Молдові затримали підозрюваних у шахрайстві на понад 46 млн грн
10:05
OPINION
Володимир В'ятрович
Не згубити свого
09:59
Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю
У Литві розслідують понад 50 справ про порушення санкцій проти Росії і Білорусі
09:37
Біля Тайваню помітили 27 бойових літаків і 12 військових кораблів КНР
09:34
Ексклюзив
окупанти в Криму
Росіяни не перекидають підрозділи з Донеччини на Курськ, - боєць ЗСУ Сазонов
09:30
Партнерський матеріал
Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, як має відбуватися затримання та як протидіяти незаконним діям ТЦК
09:22
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про збиття 117 БПЛА і 4 ракет, росЗМІ - про влучання біля військових аеродромів
09:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 134 боєзіткнення, понад третина - на Покровському напрямку
09:06
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Росіяни готуються до великого призову, строковики опиняться на фронті, - Андрющенко
09:00
сили ППО
РФ вночі атакувала Україну ракетами і БПЛА: скільки ворожих цілей збила ППО
08:45
Херсон
Росіяни від ранку атакують Херсон та передмістя: постраждали 7 людей, серед них - дитина
08:36
Оновлено
шахед
Нічна атака "шахедами": ворог уразив інфраструктурні об'єкти на Житомирщині й Чернігівщині
08:26
Тамерлан Ескерханов
Засуджений за вбивство Нємцова кадирівець Ескерханов насправді не бере участь у бойових діях в Україні, - росЗМІ
08:15
НАТО, Трамп
У США профспілка звинуватила Трампа та Маска у порушенні закону через погрози працівникам-страйкарям під час інтерв'ю
08:05
OPINION
Віталій Портников
Трамп не змінив своєї риторики щодо України. Колонка Віталія Портникова
07:56
смерть рашистським окупантам
За добу війни в Україні РФ втратила 1240 військових, 21 танк і 57 артсистем
07:45
москва, кремль
У РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну
07:42
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
"У мене хороші манери": Байден розповів, чи планує відвідати інавгурацію Трампа у разі його перемоги на виборах у США
07:19
Україна Британія
"Історичний документ": Україна і Британія почали розробку угоди про 100-річне партнерство
07:13
посвідчення водія
Українцям мобілізаційного віку за кордоном, які не оновили облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія
07:05
Кіліан Мбаппе, Реал
"Реал" - "Аталанта": де та коли дивитись матч за Суперкубок УЄФА
06:53
Варфоломій підтримав анонсовану Зеленським ініціативу про "духовну незалежність" України, - ОП
06:49
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков
У Білгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації
06:26
Курська область
"Україна захищається": у Держдепі США назвали причину операції в Курській області
06:14
Колона техніки
Росія перекидає частину військ з України до Курська, - WSJ
05:44
Олімпійські ігри
Влада Франції заявила, що під час Олімпіади в Парижі було зафіксовано понад 140 кібератак
05:14
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем'єр-міністр Японії Кішіда не балотуватиметься на другий термін, - ЗМІ
04:52
Ємен, хусити
США заявили про знищення двох суден хуситів у Червоному морі
04:26
Хезбола, Ліван
"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 25 ракет: цілились у військову базу
03:56
Google
Google представила лінійку смартфонів Pixel з інтеграцією технології штучного інтелекту
03:36
Дональд Туск
Прем'єр Польщі Туск назвав наступ ЗСУ на Курщині оборонною операцією
03:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів й ракет по Воронезькій та Курській областях
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV