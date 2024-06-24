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Мультфільми та мультсеріали про супергероїв 2023/2024. Наш ТОП-3

24 червня, 2024 понедiлок
23:00
Кіно супергерої, мультики

Як можна провести вечір разом із своїми дітьми? Звісно ж, переглядаючи спільно мультфільми та мультсеріали про супергероїв. Бажаємо і вам гарного перегляду. Наша чергова цікава підбірка

Зміст

"Мої пригоди з Суперменом"

My Adventures with Superman

Рік: 2023

Країна: США

Режисер: Джен Беннетт, Крістіна Манріке

Жанр: Серіали

Цикл: Мультсеріали, Мультфільми про супергероїв

У головних ролях: Джек Куейд, Еліс Лі, Ішмель Сахід, Джоель де ла Фуенте, Даррел Браун, Макс Міттелман, Азурі Харді-Джонс, Кріс Парнелл, Дебра Вілсон, Зехра Фазал

Супермен Кларк Кент має унікальні здібності, проте повинен контролювати свою силу, щоб не допускати помилок. Герой живе в Метрополісі і захищає місто від лиходіїв, які прагнуть влади та власного збагачення. Якось Кларк знайомиться з журналісткою Лоїм Лейн, разом з якою вони працюють у Daily Planet і розслідують чергову справу. Герої щодня спілкуються один з одним, намагаючись разом боротися зі злочинним світом, і між ними згодом розвиваються романтичні стосунки…

 

"Леді Баг та Супер-кіт"

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

Рік: 2015

Країна: Франція, Японія, Південна Корея

Слоган: "Time to de-evilize!"

Режисер: Томас Астрюк

Жанр: Серіали

Цикл: Мультсеріали, Мультфільми про супергероїв

У головних ролях: Крістіна Валенсуела, Бен Діскін, Фанні Блок, Бенжамен Болен, Марі Шевало, Анук Отбуа, Тьєррі Казазіан, Джессі Ламботт, Жільбер Леві, Олександр Н'Гуен

Адріан і Марінетт - підлітки, які мало чим відрізняються від своїх однолітків, але це лише на перший погляд. Насправді, вони є знаменитими супергероями, які стоять на захисті Парижа. Разом вони борються із злом, навіть не підозрюючи, хто саме ховається під маскою союзника. Маринетт уявлення не має, що Супер-кіт — насправді хлопчик на ім'я Адріан, у якого вона таємно закохана, а Кот-Нуар, закоханий у свою напарницю Леді Баг, навіть не підозрює, що за маскою супергероя ховається мила і навіжена однокласниця, яку він бачить щодня у школі…

 

"Неперевершена четвірка"

Supa Team 4

Рік: 2023

Країна: США, Замбія, ПАР, Великобританія

Слоган: Homework? Check, Saving The World? Double Check!»

Режисер: Дейв Осборн, Cyp, Jerry Forder

Жанр: Серіали

Цикл: Мультсеріали, Мультфільми про супергероїв

У головних ролях: Памела Номвете, Кімані Артур, Nancy Sekhokoane, Namisa Mdalose, Zowa Ngira, Thabe Ntebe, Джон Макміллан, Абубакар Салім, Гарі Мартін

Головні герої навчаються у школі, намагаючись самостійно справлятися з проблемами, притаманними всім дітям, які у цьому віці. У цей час у місті різко зростає кількість скоєних злочинів. Поліція не справляється із ситуацією, тому секретному агенту доручають важливе завдання: створити загін супергероїв, який зможе захистити Лусаки від бандитів…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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