Мультфільми та мультсеріали про супергероїв 2023/2024. Наш ТОП-3
Як можна провести вечір разом із своїми дітьми? Звісно ж, переглядаючи спільно мультфільми та мультсеріали про супергероїв. Бажаємо і вам гарного перегляду. Наша чергова цікава підбірка
"Мої пригоди з Суперменом"
My Adventures with Superman
Рік: 2023
Країна: США
Режисер: Джен Беннетт, Крістіна Манріке
Жанр: Серіали
Цикл: Мультсеріали, Мультфільми про супергероїв
У головних ролях: Джек Куейд, Еліс Лі, Ішмель Сахід, Джоель де ла Фуенте, Даррел Браун, Макс Міттелман, Азурі Харді-Джонс, Кріс Парнелл, Дебра Вілсон, Зехра Фазал
Супермен Кларк Кент має унікальні здібності, проте повинен контролювати свою силу, щоб не допускати помилок. Герой живе в Метрополісі і захищає місто від лиходіїв, які прагнуть влади та власного збагачення. Якось Кларк знайомиться з журналісткою Лоїм Лейн, разом з якою вони працюють у Daily Planet і розслідують чергову справу. Герої щодня спілкуються один з одним, намагаючись разом боротися зі злочинним світом, і між ними згодом розвиваються романтичні стосунки…
"Леді Баг та Супер-кіт"
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir
Рік: 2015
Країна: Франція, Японія, Південна Корея
Слоган: "Time to de-evilize!"
Режисер: Томас Астрюк
Жанр: Серіали
Цикл: Мультсеріали, Мультфільми про супергероїв
У головних ролях: Крістіна Валенсуела, Бен Діскін, Фанні Блок, Бенжамен Болен, Марі Шевало, Анук Отбуа, Тьєррі Казазіан, Джессі Ламботт, Жільбер Леві, Олександр Н'Гуен
Адріан і Марінетт - підлітки, які мало чим відрізняються від своїх однолітків, але це лише на перший погляд. Насправді, вони є знаменитими супергероями, які стоять на захисті Парижа. Разом вони борються із злом, навіть не підозрюючи, хто саме ховається під маскою союзника. Маринетт уявлення не має, що Супер-кіт — насправді хлопчик на ім'я Адріан, у якого вона таємно закохана, а Кот-Нуар, закоханий у свою напарницю Леді Баг, навіть не підозрює, що за маскою супергероя ховається мила і навіжена однокласниця, яку він бачить щодня у школі…
"Неперевершена четвірка"
Supa Team 4
Рік: 2023
Країна: США, Замбія, ПАР, Великобританія
Слоган: Homework? Check, Saving The World? Double Check!»
Режисер: Дейв Осборн, Cyp, Jerry Forder
Жанр: Серіали
Цикл: Мультсеріали, Мультфільми про супергероїв
У головних ролях: Памела Номвете, Кімані Артур, Nancy Sekhokoane, Namisa Mdalose, Zowa Ngira, Thabe Ntebe, Джон Макміллан, Абубакар Салім, Гарі Мартін
Головні герої навчаються у школі, намагаючись самостійно справлятися з проблемами, притаманними всім дітям, які у цьому віці. У цей час у місті різко зростає кількість скоєних злочинів. Поліція не справляється із ситуацією, тому секретному агенту доручають важливе завдання: створити загін супергероїв, який зможе захистити Лусаки від бандитів…
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