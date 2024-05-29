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Від комедій до трагедій. Топ короткометражних фільмів за 2023 рік

29 травня, 2024 середа
22:00
Кіно кіно

В нашій підбірці короткометражних фільмів ви отримаєте цікавий варіант для проведення не сумного вечора. Пропонуємо переглянути підбірку від комедій до трагедій: дружба і ворожнеча, кохання і розрив, любов та помста, аномальне і реальне

Зміст

Чудова історія Генрі Шугара

The Wonderful Story of Henry Sugar / The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More

Країна: США, Великобританія

Режисер: Вес Андерсон

Жанр: Пригоди, Комедії, Драми, Фентезі, Короткометражні, Закордонні

Вік: 12+ дорослі теми та поняття, але теми не розкрито

У ролях актори: Рейф Файнс, Бенедикт Камбербетч, Дев Патель, Бен Кінгслі, Річард Айоаді, Джарвіс Кокер, Бекка Корнфорд, Девід Гант, Мартін Формен, Крістофер Лонг та інші

Генрі Шугар – багатий чоловік, який захоплюється азартними іграми. Одного разу він натикається на книгу з лікарським звітом про людину на ім'я Імдад Хан, який стверджував, що він може бачити, не використовуючи очей. Зацікавившись долею Імдада, Генрі продовжує досліджувати його життя і дізнається, що незвичайний чоловік розвинув звичку бачити без використання очей за допомогою своєрідної методики медитації…

 

Лебідь

The Swan

Країна: США

Режисер:

Вес Андерсон

Жанр: Комедії, Короткометражні, Зарубіжні

У ролях актори: Руперт Френд, Рейф Файнс, Аса Дженнінгс, Еліель Форд, Труман Хенкс, Бенуа Херлін, Октавіо Тапія та інші

Хуліган Ерні, який отримав у подарунок на день народження справжню гвинтівку, вирішує випробувати її в "бойових умовах" і закликає свого найкращого друга Реймонда приєднатися. Вони вдвох вбивають 14 птахів, поки не дістаються залізничного полотна, де випадково помічають Пітера Вотсона, 13-річного скромного та замкнутого підлітка, який отримує відмінні оцінки у школі, але не може постояти за себе і є об'єктом знущань хуліганів…

 

Ловець Щур / Пацюків

The Rat Catcher

Країна: США

Режисер:

Вес Андерсон

Жанр: Комедії, Короткометражні, Зарубіжні

У ролях актори: Річард Айоаді, Рейф Файнс, Руперт Френд та інші

Про що фільм "Ловець Щур":

Герой цього фільму, знятого за маловідомим оповіданням Роальда Даля, — професійний ловець щурів…

 

Дивний спосіб життя

Extraña forma de vida / Strange Way of Life

Країна: Іспанія, Франція

Режисер:

Педро Альмодовар

Жанр: Вестерни, Драми, Короткометражні, Зарубіжні

У ролях актори: Педро Паскаль, Ітан Хоук, Ману Ріос, Жозе Кондеса, Джейсон Фернандес, Сара Саламо, George Steane, Педро Касабланк, Даніель Рівед, Erenice Lohan та інші

Досвідченого шерифа Джейка, чоловіка середніх років, несподівано відвідує його колишній приятель та партнер Сільва, з яким він не бачився двадцять п'ять років. Чверть століття тому двоє чоловіків недовго жили разом на відокремленому ранчо і перебували в пристрасних романтичних відносинах, а зараз випадково з'ясовується, що почуття між ними не охолонули…



 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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