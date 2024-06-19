Топ-5 - Екранізації літературних творів за 2023 рік

"Людина на ім'я Отто"

Це американська адаптація роману Фредріка Бакмана "Друге життя Уве", міжнародного бестселера 2012 року. Буркотливий і вічно критикуючий усіх і вся вдівець Отто, якого грає Том Хенкс, втомився від життя і хоче, щоб його дали спокій. Проте все змінюється, коли до будинку по сусідству переїжджає молода сім'я, яка надзвичайно добра до нього…

"Оппенгеймер"

Якщо ім'я Роберта Оппенгеймера вам ні про що не говорить, варто прочитати підручник історії. Він був блискучим, харизматичним фізиком-теоретиком, якого називають "батьком атомної бомби". Йому і присвятив свою картину Крістофер Нолан. У ній розповідається про наукового керівника Манхеттенського проєкту, в рамках якого за часів Другої світової війни розроблялися перші зразки ядерної зброї…

“Ти тут, Бог? Це я, Маргарет”

Любительці довгого волосся, тунця, запаху дощу та всього рожевого Маргарет Саймон майже дванадцять. Вона щойно переїхала з Нью-Йорка до передмістя Нью-Джерсі. Її мати — християнка, а батько — єврей, а Маргарет намагається визначитися, у що вона вірить сама. Школярка звертається до Бога з молитвами та питаннями, які завжди починаються зі слів: “Ти тут, Бог? Це я, Маргарет”...

"Гарольд і фіолетова крейда"

Класична дитяча книга Крокетта Джонсона, опублікована в середині минулого століття, "Гарольд і фіолетова крейда" розповідає історію чотирирічного Гарольда, який має чарівну фіолетову крейду. Одного дня хлопчик вирішує вирушити на прогулянку і створює навколо себе цілі світи: ліси, океани та драконів…

"Жереб Салема"

Кінокартина розповідає історію американського письменника Бена Мейрса, який приїжджає на батьківщину, до Салемової Долі, у пошуках натхнення для своєї нової книги. На перший погляд, місто нічим не змінилося. Але там починається щось містичне: безвісти пропадають люди, а покійники зникають з моргу. Через якийсь час герой дізнається, що його затопили вампіри. Головну роль виконав Льюїс Пуллман…