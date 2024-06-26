Наша п’ятірка фільмів про бойові мистецтва за 2023
Якщо ви шукаєте захоплюючий, розважальний, гостросюжетний, напружений або психотронний фільм, то цей список для вас. У сюжетах кінокартин присутні такі елементи як: бойові мистецтва, боротьба, рукопашний бій, кулачна бійка, змішані бойові мистецтва, насильство, воїн тощо
Шакра (2023)
Sakra
Пригода, Бойовик
Гонконг, Китай
Шанований майстер після помилкового звинувачення і вигнання вирушає в подорож, дізнаючись про своє коріння і всюди натикаючись на смертоносних ворогів. Осиротілий у дитинстві Цяо Фен виховується парою з Імперії Сун. Майстерно освоївши бойові мистецтва, він стає харизматичним ватажком видної фракції – секти жебраків. Несподівано з'ясовується його вороже походження – і голову виганяють, заодно звинувативши у кількох вбивствах – воєначальника та одного зі старійшин організації...
Підземелля та Дракони: Честь серед злодіїв (2023)
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
Фентезі, Комедія, Пригода, Бойовик
США, Канада, Великобританія, Ісландія, Ірландія, Австралія
Чарівний злодій і група неймовірних авантюристів роблять епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію, але все йде навперейми, коли вони стикаються не з тими людьми…
Дуель легенд (2023)
Duel of Legends
Спорт, Драма, Бойовик
США
У дуже молодому віці Дакс втратив батьків. Вони були убиті повстанцями на очах героя. Його взяв на виховання чернець і довгі роки Дакс жив у монастирі. Тут він навчився навичок бойових мистецтв. Двадцять п'ять років він не покидав стіни свого притулку, але настав час побачити решту світу. Дакс їде до Лос-Анджелеса, де зустрічає старого знайомого, який працює у ФБР. Незабаром герой виявляється втягнутий у боротьбу закону та злочинного угруповання...
Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати (2023)
Operation Fortune: Ruse de Guerre
Трилер, Комедія, Бойовик
Великобританія, США, Китай, Індонезія, Туреччина
Міжнародний розвідувальний альянс "П'ять очей" наймає суворого агента Мі-6. Його посилають вистежити та запобігти угоді з продажу нової смертоносної зброї, яка погрожує порушити світовий порядок. У парі з експертом ЦРУ в галузі високих технологій він вирушає в подорож по всьому світу, використовуючи всю свою чарівність, винахідливість та скритність, щоб вистежити та проникнути до мільярдера…
Джон Вік 4 (2023)
John Wick: Chapter 4
Трилер, Кримінал, Бойовик
Німеччина, США
Продовження серії "Джон Вік"...
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