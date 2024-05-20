Топ-5. Фільми та серіали про Другу світову війну
Наша чергова п’ятірка фільмів. Цього разу про Другу світову війну. Пропонуємо до вашої уваги п’ятірку найсильніших фільмів по цій тематиці
"Врятувати рядового Райана"
Рік: 1998
Рейтинг IMDb: 8,6
Saving Private Ryan
Картина заснована на реальних подіях після впровадження в армії США політики останнього, хто вижив. Фільм розповідає історію капітана Джона Міллера, який під час висадки союзних військ у Нормандії планував вирушити до тилу ворога на пошуки рядового Джеймса Райана.
"Перл Харбор"
Рік: 2001
Рейтинг IMDb: 6,2
Pearl Harbor
Події фільму розвиваються на військовій базі США Перл Харбор. Історія про двох найкращих друзів, які випадково закохуються в ту саму дівчину, але доля закидає всіх трьох на військову базу...
"Темні часи"
Рік: 2017
Рейтинг IMDb: 7,4
Darkest Hour
Стрічка розповідає про перебування Уінстона Черчілля (Гері Олдман) на посаді прем'єр-міністра Великобританії на початку Другої світової війни. Події фільму показують важкий період для Великобританії, тоді як вермахт нацистської Німеччини прокотився Західною Європою та погрожував перемогти Об'єднане Королівство.
"Лють"
Рік: 2017
Рейтинг IMDb: 7,9
Fury
Події фільму розповідають про закінчення Другої світової війни, коли сили всіх військ уже перебували на межі виснаження. Загартований у боях сержант "Бойовий папаша" командує танковим екіпажем із п'яти осіб. До них надсилають новобранця Нормана Еллісона...
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