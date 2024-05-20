Топ-5. Фільми та серіали про Другу світову війну

"Врятувати рядового Райана"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 8,6

Saving Private Ryan

Картина заснована на реальних подіях після впровадження в армії США політики останнього, хто вижив. Фільм розповідає історію капітана Джона Міллера, який під час висадки союзних військ у Нормандії планував вирушити до тилу ворога на пошуки рядового Джеймса Райана.

"Перл Харбор"

Рік: 2001

Рейтинг IMDb: 6,2

Pearl Harbor

Події фільму розвиваються на військовій базі США Перл Харбор. Історія про двох найкращих друзів, які випадково закохуються в ту саму дівчину, але доля закидає всіх трьох на військову базу...

"Темні часи"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Darkest Hour

Стрічка розповідає про перебування Уінстона Черчілля (Гері Олдман) на посаді прем'єр-міністра Великобританії на початку Другої світової війни. Події фільму показують важкий період для Великобританії, тоді як вермахт нацистської Німеччини прокотився Західною Європою та погрожував перемогти Об'єднане Королівство.

"Лють"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7,9

Fury

Події фільму розповідають про закінчення Другої світової війни, коли сили всіх військ уже перебували на межі виснаження. Загартований у боях сержант "Бойовий папаша" командує танковим екіпажем із п'яти осіб. До них надсилають новобранця Нормана Еллісона...