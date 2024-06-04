Від "Сабріни" до "Зачарованих". Фільми та серіали про магію

Сабріна - маленька відьма

Sabrina, the Teenage Witch

США, 1996-2003 рік

Комедія, фентезі

Тривалість: 7 сезонів

IMDb: 6,6

Знаменитий ситком розповідає про юну відьму Сабріну, яка живе з двома тітками і котом, що говорить, Сейлемом. За правилами їй заборонено використовувати чаклунство у звичайному житті. Але героїня часто не слухається, що незмінно спричиняє проблеми…

Зачаровані

Charmed

США, 1998-2006 рік

Фантазії, драма, детектив

Тривалість: 8 сезонів

IMDb: 7,1

Легендарний серіал кінця 90-х розповідає про трьох сестер, які повертаються у фамільний особняк. Одна з них знаходить старовинну книгу, яка будить у героїнях магічні сили. Дівчата дізнаються, що вони відьми і тепер мають боротися із темними силами, захищаючи світ…

Таємне коло

The Secret Circle

США, Канада, 2011-2012 рік

Жахи, фентезі, драма

Тривалість: 1 сезон

IMDb: 7,3.

Після смерті матері Кессі Блейк переїжджає до бабусі в невелике місто. І незабаром героїня з'ясовує, що всі жінки у її родині відьми. Кессі належить вступити в клан, якому якраз не вистачало шостого учасника. Але поступово вона розуміє, що члени Таємного кола багато приховують від неї…

Добра відьма

Good Witch

США, Канада, 2015-2021 роки

Фентезі, комедія

Тривалість: 7 сезонів

IMDb: 7,3

Серіал продовжує сюжет однойменної серії фільмів від каналу Hallmark. Головна героїня - Кессі Найтінгейл, відьма, що живе зі своєю родиною на околиці невеликого міста. По сусідству з ними селиться доктор Сем Редфорд із сином Ніком. І невдовзі між новими знайомими зав'язується міцна дружба…

Спадщина

Legacies

США, 2018-2022 роки

Фентезі, жахи, драма

Тривалість: 4 сезони

IMDb: 7,3

"Спадщина" - спін-оф серіалу "Первородні". А той, у свою чергу, був відгалуженням від популярних "Щоденників вампіра". Сюжет "Спадщини" присвячений дітям головних героїв оригінальних проектів. Хоуп Майклсон вирушає до школи для підлітків, де юні вампіри, відьми та перевертні вчаться контролювати свої здібності…