Від "Сабріни" до "Зачарованих". Фільми та серіали про магію
Іноді так хочеться відволіктися від реальності та перенестися у вигаданий світ, де є місце диву. Мабуть, немає такої людини, яка не любила б дивитися фільми про магію, адже такі картини дозволяють відволіктися від проблем і перенестися в дитинство
Сабріна - маленька відьма
Sabrina, the Teenage Witch
США, 1996-2003 рік
Комедія, фентезі
Тривалість: 7 сезонів
IMDb: 6,6
Знаменитий ситком розповідає про юну відьму Сабріну, яка живе з двома тітками і котом, що говорить, Сейлемом. За правилами їй заборонено використовувати чаклунство у звичайному житті. Але героїня часто не слухається, що незмінно спричиняє проблеми…
Зачаровані
Charmed
США, 1998-2006 рік
Фантазії, драма, детектив
Тривалість: 8 сезонів
IMDb: 7,1
Легендарний серіал кінця 90-х розповідає про трьох сестер, які повертаються у фамільний особняк. Одна з них знаходить старовинну книгу, яка будить у героїнях магічні сили. Дівчата дізнаються, що вони відьми і тепер мають боротися із темними силами, захищаючи світ…
Таємне коло
The Secret Circle
США, Канада, 2011-2012 рік
Жахи, фентезі, драма
Тривалість: 1 сезон
IMDb: 7,3.
Після смерті матері Кессі Блейк переїжджає до бабусі в невелике місто. І незабаром героїня з'ясовує, що всі жінки у її родині відьми. Кессі належить вступити в клан, якому якраз не вистачало шостого учасника. Але поступово вона розуміє, що члени Таємного кола багато приховують від неї…
Добра відьма
Good Witch
США, Канада, 2015-2021 роки
Фентезі, комедія
Тривалість: 7 сезонів
IMDb: 7,3
Серіал продовжує сюжет однойменної серії фільмів від каналу Hallmark. Головна героїня - Кессі Найтінгейл, відьма, що живе зі своєю родиною на околиці невеликого міста. По сусідству з ними селиться доктор Сем Редфорд із сином Ніком. І невдовзі між новими знайомими зав'язується міцна дружба…
Спадщина
Legacies
США, 2018-2022 роки
Фентезі, жахи, драма
Тривалість: 4 сезони
IMDb: 7,3
"Спадщина" - спін-оф серіалу "Первородні". А той, у свою чергу, був відгалуженням від популярних "Щоденників вампіра". Сюжет "Спадщини" присвячений дітям головних героїв оригінальних проектів. Хоуп Майклсон вирушає до школи для підлітків, де юні вампіри, відьми та перевертні вчаться контролювати свої здібності…
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