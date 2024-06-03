Містика і жахи. Підбірка фільмів за 2023 рік, від якої холоне кров у жилах
Закортіло адреналінчику? Тоді вмощуйтесь зручніше, бо на вас чекає наша п’ятірка фільмів з елементами містики й жахів. Підібгайте ноги під себе, адже невідомо, який монстр заховався під вашим кріслом…
У шкірі моєї матері
In My Mothers's Skin
Філіппіни, Сінгапур, Тайвань, 2023
Жахи
Тривалість: 1 година 37 хвилин
IMDb: 5,3
Наприкінці Другої світової Філіппіни перебувають під окупацією Японії. Колись багата місцева родина намагається пережити війну у своєму маєтку. Японці звинувачують главу сімейства у крадіжці золота. Він все заперечує, але незабаром йде з дому заради невідомих справ. Чекати на нього залишаються хвора дружина та двоє дітей. Стан жінки погіршується, але старша дочка зустрічає у лісі фею, яка харчується тілом — не лише тварин, а й людей…
Ніхто тебе не врятує
No One Will Save You
США, 2023
Жахи, фантастика
Тривалість: 1 година 33 хвилини
IMDb: 6,3
Брін важко переживає смерть подруги Мод і мами Сари. Вона живе сама в будинку неподалік маленького міста — його мешканці недолюблюють героїню. Якось уночі в будинок Брін проникає інопланетянин. Вбивши його, дівчина розуміє: їй доведеться поодинці протистояти не тільки прибульцям, а й усім людям, яких ті підкорили своїй волі…
Безкрайній басейн
Infinity Pool
Канада, Хорватія, Угорщина, 2023
Фантастика, трилер, драма, кримінал
Тривалість: 1 година 57 хвилин
IMDb: 6,0
Письменник Джеймс Фостер та його дружина Ем відпочивають на віп-курорті. За кілька років після публікації дебютного роману Джеймс нічого не написав – у відпустці він розраховував знайти натхнення та вийти із кризи. На курорті Джеймс та Ен знайомляться із заможною парою. Разом вони залишають територію готелю, хоча це заборонено. На зворотному шляху п'яний Джеймс на смерть збиває людину. Виявляється, що в країні, де відпочивають герої, будь-який злочин карається стратою…
Екзорцист Ватикану
The Pope's Exorcist
США, Іспанія, Велика Британія 2023
Жахи
Тривалість: 1 година 43 хвилини
IMDb: 6,1
Головний екзорцист Ватикану Габріель Аморт вирушає до Іспанії. Там він повинен допомогти дитині, одержимій демоном. Герой має зіткнутися не тільки з випробуванням віри, а й з таємницями католицької церкви…
Граф
El Conde
Чилі, 2023
Жахи, фентезі, комедія
Тривалість: 1 година 50 хвилин
IMDb: 6,5
У XVII столітті у Франції жив вампір Клод Піноче. Він спостерігав за подіями Великої французької революції та злизував кров з гільйотини, яка стратила Марію Антуанетту. Пізніше Клод інсценує свою смерть, проживе кілька життів під різними іменами й збудує диктатуру в Чилі — там він стане відомим як Аугусто Піночет…
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