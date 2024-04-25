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Топ-5 фільмів виробництва Німеччини за 2023 рік

25 квітня, 2024 четвер
19:00
Кіно кров і золото

Пропонуємо чергову п’ятірку фільмів, цього разу - виробництва Німеччини. У кожної країни є свій шарм в кіновиробництві. Французьке кіно - романтичне, італійське - гамірне, американське - пригодницьке, а німецьке - локанічне

Червоне небо

Оригінальна назва: Roter Himmel

Рік: 2023

Країна: Німеччина

Жанр: драма

Режисер: Крістіан Петцольд

Актори: Томас Шуберт, Паула Бір, Лангстон Уібель, Енно Требс, Матіас Брандт, Естер Еше, Женні Антоні, Марайке Цвар та інші

Дія фільму відбувається спекотного літа в будинку відпочинку на березі Балтійського моря. Навколо палають лісові пожежі. Четверо молодих людей, які опинилися у пастці, поступово починають зближуватися…

 

Критична зона 

Інша назва: Mantagheye bohrani

Оригінальна назва: منطقه بحرانی

Рік: 2023

Країна: Німеччина, Іран

Жанр: драма, наукова фантастика

Режисер: Алі Ахмадзаде

Актори: Амір Пусті, Ширін Абеденірад, Маріам Садегіян, Аліреза Кейманеш, Сагар Сахаркіз, Міна Хасанлу, Аліреза Растджоу, Саба Багері, Маман Парі та інші

Амір веде самотнє життя, поки одного разу не вирушає зі своїм собакою в нічний кримінальний світ Тегерана, де торгують всілякими наркотиками і лікують стражденні душі. Головний герой безцільно бродить вулицями міста і слідує вказівкам свого GPS, він курить марихуану і мріє втекти з міста, яке не має майбутнього…

 

Кров і золото

Інша назва: Blood & Gold

Рік: 2023

Країна: Німеччина

Жанр: військовий фільм, драма, пригоди

Режисер: Пітер Торварт

Актори: Олександр Шеєр, Роберт Маазер, Стеффен Вінк, Рой МакКрірі, Стефан Гроссманн, Флоріан Шмідтке, Петра Цайзер, Марі Хаке, Крістіан Шневейс, Юрі Зенфт, Неле Кіпер, Зімон Рупп, Гізела Адерхольд, Хейко Шафф та інші.

Німецький дезертир відчайдушно намагається повернутися додому в останні дні Другої світової війни, але виявляється втягнутим у бій із військами СС, які шукають схованку із золотом…

 

Ландшафт

LANDSHAFT

Оригінальна назва: լանդշաֆտ

Рік: 2023

Країна: Німеччина, Вірменія

Режисер: Даніель Кетер

Фільм передає напружену вибухову атмосферу однієї з областей Вірменії. Від озера Севан до золотої копальні Сотк ми бачимо однорідний ландшафт, пронизаний викопними, військовими конфліктами та міграцією.

Лессі — кошлатий детектив

Оригінальна назва: Lassie - Ein neues Abenteuer

Рік: 2023

Країна: Німеччина

Жанр: дитячий фільм, пригоди, сімейне кіно, фільм про тварин

Режисер: Ханно Ольдердіссен

Актори: Ніко Марішка, Юстус фон Доньяні, Катаріна Шюттлер, Денніс Моєн, Аннетт Фрір, Беньяміно Броджі, Майке Юттендонк, Анна-Люсія Гуалано та інші.

Настають довгоочікувані канікули! Але Фло не хоче розлучатися зі своїм улюбленим собакою Лессі: разом вони вирушають на ферму до тітки, яка живе зі своїми дітьми Клео, Анрі та джек-рассел-тер'єром Піппою. Коли Фло, Клео та Анрі дізнаються про викрадення собак у селі…

Теги:
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Суспільство
Культура
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