Фільми з незрівнянною Гейлі Беннетт. Запрошуємо до перегляду

Бордерлендс, 2024 / США

Жанр: бойовик, пригоди, комедія

Одна з найвідоміших мисливців за головами у Всесвіті, на ім'я Ліліт, ненавидить дві речі: Пандору - свою рідну планету, і Атласа - рідкісного покидька і впливового бандита. І все-таки їй доведеться мати справу і з тим, і з іншим: вирушивши на пошуки дочки Атласа на Пандору, вона поєднується з іншими шукачами пригод…

Режисер: Елай Рот

В ролях: Гейлі Беннетт, Кейт Бланшетт, Джек Блек, Джеймі Лі Кертіс, Кевін Харт та інші

Сірано, 2022 / США

Жанр: драма, мюзикл

Сірано де Бержерак — людина, яка випередила свій час — однаково вправна у словесних та фехтувальних поєдинках. Переконаний у тому, що вади зовнішності роблять його негідним кохання відданої подруги, блискучої Роксани, він не ризикує відкрити їй свої почуття, а Роксана тим часом закохується з першого погляду в Крістіана…

Режисер: Джо Райт

В ролях: Брайан Тайрі Генрі, Хейлі Беннетт, Бен Мендельсон, Пітер Дінклейдж, Моніка Долан та інші

Вона - кохання, 2022 / США

Жанр: драма

Патрісія зупиняється в невеликому готелі в Корнуоллі і зустрічає свого колишнього чоловіка Ідріса, який займає посаду керуючого готелем зі своєю дівчиною Луїзою. У спілкуванні між трьома миттєво виникає незручність. Кожному доведеться поміркувати про помилки минулого і вирішити, кому належить його серце…

Режисер: Джеймі Адамс

В ролях: Гейлі Беннетт, Сем Райлі, Маріса Абела, Роза Робсон, Крейг Рассел та інші

Особливий злочин, 2016 / США

Жанр: трилер, драма

Нью-Йорк, шістдесяті роки 20 століття. Успішний архітектор Уолтер Стекхауз одружується з красунею Кларе. Але на перший погляд ідеальне життя перетворюється на хаос, коли Волтер захоплюється нерозкритим вбивством і вступає в небезпечну гру в кішки-мишки з розумним вбивцею та амбітним детективом…

Режисер: Енді Годдард

В ролях: Джессіка Біл, Гейлі Беннетт, Вінсент Картайзер, Патрік Вілсон, Едді Марсан та інші

Привиди Моллі Хартлі, 2008 / США

Жанр: триллер

Вибираючи навчальний заклад – не помились! Моллі Хартлі стала звичайною ученицею дуже незвичайної школи, але поки що вона не знає про це. Нові подруги, перше кохання, і дуже дивні домашні завдання: подолати страх, перетерпіти жах і втекти від переслідування. Щось таємниче та містичне вторглося у її життя. Тільки напередодні 18-річчя Моллі розуміє, що вона не така, як усі…

Режисер: Мікі Лідделл

В ролях: Чейс Кроуфорд, Гейлі Беннетт, Анна Лінн МакКорд, Джессіка Лаундес, Шенна Коллінз та інші