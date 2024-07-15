ТОП-5 еротичних фільмів всіх часів

Інстинкт

Оригінальна назва: Instinto

Рік: 2019

Країна: Іспанія

Жанр: містика, еротика

Серій: 8

Режисери: Карлос Седес, Рохер Гуаль

Актори: Маріо Касас, Сільвія Алонсо, Мір'ям Гальєго, Інгрід Гарсія-Йонссон, Джон Аріас, Бруна Кусі, Оскар Касас, Ельвіра Мінгуес, Лола Дуеньяс, Хуан Дієго Ботто, Алекс Гадеа, Денис Гомес, Маріола Фуентес, Алекс Хафнер, Тереза ​​Кало, Адріан Ріос, Мерседес дель Кастільо, Хуліо Алонсо (II)

Марко (Маріо Касас) - молодий бізнесмен, який очолює одну з найуспішніших технологічних компаній на міжнародній арені, ALVA, зараз представляє свій останній прототип на ринку: CYCLONE, електричний автомобіль, що рухається турбінами, які перетворюють вітер на енергію. Разом з Маріо працює його друг і однокурсник Дієго (Джон Аріас), а також його дружина Барбара (Бруна Кузі), талановитий директор з маркетингу…

Ідеальна залежність

PERFECT ADDICTION

Рік: 2023

Країна: Німеччина, Канада, США

Жанр: драма, мелодрама, еротика

Режисер: Кастіл Лендон

Актори: Кіана Мадейра, Меттью Ношка, Росс Батлер, Ману Беннетт, Джей ДеМеріт, Поппі Гілберт, Каїлас Махадеван, Брі Уінслоу, Ніколас Дюверне, Райан Боун, Алекс Червінськи, Сесілія Діш

Успішний тренер з боксу виявляє, що її бойфренд, чинний чемпіон, зраджує їй з її власною сестрою. Вона має намір помститися, навчивши єдину людину, здатну повалити його з престолу: його заклятого ворога Кайдена…

ШОУГЕЛЗ

SHOWGIRLS

Інша назва: Стриптизерки

Рік: 1995

Країна: США, Франція

Жанр: драма, еротика

Режисер: Пол Верховен

Актори: Елізабет Берклі, Джина Гершон, Кайл МакЛахлен, Роберт Деві, Гленн Пламмер, Алан Рачінс, Джина Равера, Лін Туччі, Грег Тревіс, Аль Руссо, Патрік Брістоу, Вільям Шоклі, Рена Ріффел, Мішель Джонстон, Дьюї Вебер Анджела Брокмен, Мелінда Сонгер, Ленс Девіс, Джим Ішіда

Еротична драма про молоду танцівницю, яка намагається підкорити Лас-Вегас. Повний екзотики світ шоу-бізнесу – це світ інтриг, у якому сексуальність можна використовувати як владу…

Німфоманка: частина 1

NYMPHOMANIAC

Інша назва: Nymph()maniac

Оригінальна назва: Nymphomaniac: Vol. I

Рік: 2013

Країна: Данія, Німеччина, Франція, Бельгія, Великобританія

Жанр: драма, еротика

Режисер: Ларс фон Трієр

Актори: Шарлотта Генсбур, Стейсі Мартін, Стеллан Скарсгард, Шайа ЛаБаф, Крістіан Слейтер, Джеймі Белл, Ума Турман, Софі Кеннеді Кларк, Конні Нільсен, Удо Кір, Хьюго Спір, Йєнс Альбінус, Кейт Ешфілд, Йєлслайн , Андерс Хов, Джеймс Норткот, Таня Карлін, Фелісіті Гілберт

Холодного зимового ранку Селігман, немолодий самотній холостяк, виявляє в провулку Джо, побиту жінку, що перебуває в напівнесвідомому стані. Доставивши жінку до себе додому, він розглядає її рани і запитує, як вона дійшла до такого життя. І Джо починає розповідати історію своєї бурхливої ​​молодості…

Звичайна пристрасть

SIMPLE PASSION

Оригінальна назва: Passion simple

Рік: 2020

Країна: Бельгія, Франція

Жанр: драма, мелодрама, екранізація, еротика

Режисер: Даніела Арбід

Актори: Сергій Полунін, Летиція Дош, Каролін Дюсе, Лу-Теймур Тіон, Грегуар Колін, Сліман Дазі, Еліна Левенсон, Тібо Ванденборре, Дуня Сичова, Арно де Монтліва, Амеліна Лімузен, Шахіра Фахмі

За однойменним романом французької письменниці Анні Ерно.

Він успішний, пристрасний, але вільний. Знову і знову вона чекає на рідкісні таємні зустрічі з ним. Поки що черга побачень несподівано обривається…