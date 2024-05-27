Мультфільми та мультсеріали для дорослих за 2023 рік
Наша чергова п’ятірка. Цього разу - мультфільми для дорослих. Мультики люблять дивитись не тільки дітки, а й дорослі. Пропонуємо вам нашу добірку для тих, хто давно перестав носити короткі штанці
Чоловіки
Chlopi / The Peasants
Країна: Польща, Сербія, Литва
Режисер: Дорота Кобеля, Х'ю Велшман
Жанр: Драми, Історичні, Арт-хаус, Для дорослих, Повнометражні, Зарубіжні
У перекладі: ViruseProject, AlphaProject та Оригінал (+субтитри)
Вік: 16+ для більш зрілих та розуміючих
Дія розгортається наприкінці XIX століття у селі Липці — розсаднику інтриг та ворожнечі, де місцеві жителі відчувають гордість за свою землю та відстоюють відданість патріархату. Приваблива, але сором'язлива молода мешканка села Ягна закохана в Антека, спадкоємця заможного селянина. Але Антек має дружину, яка не збирається миритися з несподіваною появою суперниці. Ставши частиною любовного трикутника, Ягна виявляється залученою до трагічного зіткнення з навколишнім співтовариством…
Капітан Лазерхоук: Blood Dragon Remix
Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix
Країна: США, Канада, Франція
Режисер: Medhi Leffad
Жанр: Фантастика, Фентезі, Бойовики, Пригоди, Драми, Для дорослих, Мультсеріали, Зарубіжні
Вік: 18+ тільки для дорослих
В антиутопічному суспільстві, де все таке оманливе і нестабільне, кіборг-суперсолдат, затаврований як ворог держави, прагне знайти правду, за яку варто боротися…
Звільнено на Марсі
Fired on Mars
Країна: США
Жанр: Фантастика, Комедії, Для дорослих, Мультсеріали, Зарубіжні
У талановитого графічного дизайнера Джеффа Купера є все необхідне для щасливого життя: престижна робота в космічному стартапі, що набирає обертів, а також улюблена дівчина Ханна, яка незабаром прилетить до нього на Марс. Ситуація змінюється, коли керівництво компанії безцеремонно скорочує Джеффа, і він не має змоги повернутись на Землю. Зіткнувшись зі складною професійною ситуацією, головний герой має вигадати, як відновити власну кар'єру в небезпечному та чужому корпоративному світі Червоної планети…
Дігмане!
Digman!
Країна: США
Жанр: Пригоди, Комедії, Бойовики, Фантастика, Мультсеріали, Для дорослих, Зарубіжні
Вік: 16+ для більш зрілих та розуміючих
Події розгортаються в альтернативній реальності, де найзнаменитішими та найуспішнішими людьми на планеті є археологи. Ріп Дігман — один із найуспішніших археологів, який разом зі своєю командою, що складається з талановитих експертів, подорожує світом, щоб знайти легендарні артефакти та підтримувати репутацію безстрашних авантюристів. Якось головні герої виявляють артефакт, який є могутньою силою, здатною керувати часом і простором…
Парія Нексус
Pariah Nexus
Вік: 18+ тільки для дорослих
Війська Імператора Людства прагнуть повернути контроль над втраченими територіями у Галактиці. Їм протистоять некрони - давні механічні істоти, що прокинулися після 60 мільйонів років сну…
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