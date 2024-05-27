Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Мультфільми та мультсеріали для дорослих за 2023 рік

Мультфільми та мультсеріали для дорослих за 2023 рік

27 травня, 2024 понедiлок
19:00
Кіно мульфильми

Наша чергова п’ятірка. Цього разу - мультфільми для дорослих. Мультики люблять дивитись не тільки дітки, а й дорослі. Пропонуємо вам нашу добірку для тих, хто давно перестав носити короткі штанці

Зміст

Чоловіки

Chlopi / The Peasants

Країна: Польща, Сербія, Литва

Режисер: Дорота Кобеля, Х'ю Велшман

Жанр: Драми, Історичні, Арт-хаус, Для дорослих, Повнометражні, Зарубіжні

У перекладі: ViruseProject, AlphaProject та Оригінал (+субтитри)

Вік: 16+ для більш зрілих та розуміючих

Дія розгортається наприкінці XIX століття у селі Липці — розсаднику інтриг та ворожнечі, де місцеві жителі відчувають гордість за свою землю та відстоюють відданість патріархату. Приваблива, але сором'язлива молода мешканка села Ягна закохана в Антека, спадкоємця заможного селянина. Але Антек має дружину, яка не збирається миритися з несподіваною появою суперниці. Ставши частиною любовного трикутника, Ягна виявляється залученою до трагічного зіткнення з навколишнім співтовариством…

 

Капітан Лазерхоук: Blood Dragon Remix

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Країна: США, Канада, Франція

Режисер: Medhi Leffad

Жанр: Фантастика, Фентезі, Бойовики, Пригоди, Драми, Для дорослих, Мультсеріали, Зарубіжні

Вік: 18+ тільки для дорослих

В антиутопічному суспільстві, де все таке оманливе і нестабільне, кіборг-суперсолдат, затаврований як ворог держави, прагне знайти правду, за яку варто боротися…

 

Звільнено на Марсі

Fired on Mars

Країна: США

Жанр: Фантастика, Комедії, Для дорослих, Мультсеріали, Зарубіжні

У талановитого графічного дизайнера Джеффа Купера є все необхідне для щасливого життя: престижна робота в космічному стартапі, що набирає обертів, а також улюблена дівчина Ханна, яка незабаром прилетить до нього на Марс. Ситуація змінюється, коли керівництво компанії безцеремонно скорочує Джеффа, і він не має змоги повернутись на Землю. Зіткнувшись зі складною професійною ситуацією, головний герой має вигадати, як відновити власну кар'єру в небезпечному та чужому корпоративному світі Червоної планети…

 

Дігмане!

Digman!

Країна: США

Жанр: Пригоди, Комедії, Бойовики, Фантастика, Мультсеріали, Для дорослих, Зарубіжні

Вік: 16+ для більш зрілих та розуміючих

Події розгортаються в альтернативній реальності, де найзнаменитішими та найуспішнішими людьми на планеті є археологи. Ріп Дігман — один із найуспішніших археологів, який разом зі своєю командою, що складається з талановитих експертів, подорожує світом, щоб знайти легендарні артефакти та підтримувати репутацію безстрашних авантюристів. Якось головні герої виявляють артефакт, який є могутньою силою, здатною керувати часом і простором…

 

Парія Нексус

Pariah Nexus

Вік: 18+ тільки для дорослих

Війська Імператора Людства прагнуть повернути контроль над втраченими територіями у Галактиці. Їм протистоять некрони - давні механічні істоти, що прокинулися після 60 мільйонів років сну…


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Вєрка Сердючка
26 травня, 2024 неділя
Чи порушив Данилко закон, виконуючи в Києві російськомовні пісні Сердючки: відповідь омбудсмена Кременя
дощ у Львові погода
26 травня, 2024 неділя
Де пройдуть дощі, а де очікувати сонце: погода від Наталки Діденко на новий тиждень
Олаф Шольц
26 травня, 2024 неділя
Аби це не стало великою війною: Шольц висловився проти надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
19:57
У Кривому Розі викрито начальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників
У Кривому Розі начальницю відділу освіти викрили на махінаціях з ремонтом укриттів на 1 млн грн
19:57
На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які під час російської окупації 16 діб катували підлітка
19:57
відключення електроенергії
У спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими, – Укренерго
19:37
Габріелюс Ландсбергіс
Угорщина блокує 40% рішень ЄС щодо України, – очільник МЗС Литви
19:26
Португалія
Зеленський 28 травня відвідає Португалію
19:20
Інтерв’ю
Соломія Павличко
Український фемінізм 90-х та "лесбійські фантазії" Лесі Українки: розмова з Вірою Агєєвою про новаторські ідеї Соломії Павличко
19:12
Ексклюзив
Європарламент
У ЄС загострилася безпекова ситуація, тож не виключена комунікація країн Європи з "переговірниками" від РФ, - політолог Кулик
19:11
З початку доби окупанти здійснили 21 штурм на Покровському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб
19:03
відключення електроенергії
Укренерго не прогнозує відключень світла 28 травня
18:58
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
Атаки РФ на Харківщині: ООН підтвердила загибель 45 і поранення 189 цивільних
18:52
Оновлено
Зеленський прибув до Іспанії
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
18:44
Оновлено
РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: 3 людини загинули, 6 постраждали
18:37
Оновлено
Віктор Медведчук
ЄС на пропозицію Чехії ввів санкції проти Медведчука. У СБУ розповіли подробиці
18:33
санкції проти Росії
ЄС увів санкції проти 20 осіб за порушення прав людини та знущання з політв’язнів у РФ
18:28
Олександр Сирський
Франція направить інструкторів для підготовки українських військових, – Сирський
18:00
OPINION
Тарас Загородній
Саміт миру можна порівняти з Тегераном-43
17:57
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
17:54
ТЦК
УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку
17:49
ЗСУ генштаб війна з Росією
В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ
17:46
обстріл Харкова
Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас
17:40
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
17:35
вибух у Дніпрі
У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини
17:30
Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
17:24
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"
17:23
Радослав Сікорський
"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
17:21
Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 
17:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії
17:16
фейк
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
17:13
Оновлено
Вибух
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
17:06
Володимир Зеленський
Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський
17:05
Ярослав Железняк
Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі
16:55
Зʼявилося видавництво, яке випускатиме книжки про Україну англійською
16:52
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
16:46
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб назвав спекуляцією розмови про введення західних військ в Україну
16:43
Єгор Чернєв
Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв
16:28
Панцир С
"Оса", "Панцир", "Тор": Мінцифри просить допомогти відшукати ворожу ППО на окупованих територіях
16:12
діти, злочини росії
З-під окупованого Маріуполя вдалося вивезти 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
16:07
Алек Болдвін
Суд відхилив клопотання Болдвіна про зняття звинувачень у вбивстві українки Гатчінс
16:06
"Встановлено похвилинний розвиток подій": у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Яка російська опозиція нам потрібна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV