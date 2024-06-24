Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Сумувати забракне часу. Найочікуваніші релізи фільмів та серіалів про іншопланетян

Сумувати забракне часу. Найочікуваніші релізи фільмів та серіалів про іншопланетян

24 червня, 2024 понедiлок
21:45
Кіно іншопланетяни

Іноді вам бракує гострих емоцій? Тоді пропонуємо переглянути цікавезну підбірку фільмів та серіалів про іншопланетан. Гарантуємо, що сумувати вам забракне часу. Наша надцікава підбірка для вас

Зміст

Інопланетянин, 2024

Ayalaan

Інопланетянин прибуває на Землю, щоб урятувати людей від їхнього власного саморуйнування. Йому доводиться довіритися Таміжу, сільському хлопцю, який не дає в образу навіть комах, щоб зупинити вченого-ізгоя від створення наднового смертоносного газу, який міг би поставити під загрозу Землю…

 

Дюна: Частина 2, 2024

Dune: Part Two

У другій "Дюні" очікується поява нових, знакових для літературного першоджерела персонажів, таких як принцеса Ірулан Корріно (Флоренс П'ю), Шаддам IV (Крістофер Уокен), Фейд-Раута Харконнен (Остін Батлер). Ну і, звичайно, яка "Дюна" без гігантських черв'яків. Залишається лише сподіватися, що новий проект Вільнева зможе додати до історії динаміки та фантастичного екшену, яких так не вистачало в першій частині…

 

Вторгнення (серіал 2021 – 2024)

Invasion 18

Вторгнення інопланетян очима кількох людей із різних континентів...

 

Серіал Проект "Синя книга" 1 сезон

Project Blue Book Season 1

У центрі сюжету серіалу — всесвітньо відомий уфолог та астроном Джозеф Аллен Хайнек (Ейдан Гіллен), який бере безпосередню участь в операції проекту Військово-повітряних сил США "Синя книга". Під такою кодовою назвою проводилися надсекретні дослідження випадків спостереження НЛО у середині XX ст. У ході проекту за допомогою наукових методів було вивчено тисячі свідчень як простих людей, так і астрономів, льотчиків, військових та офіцерів поліції, які стверджували, що вони бачили невідомі літаючі об'єкти...

 

Серіал Розуелл, Нью-Мексико 1 сезон

Roswell, New Mexico Season 1

В основі сюжету серіалу – книги Мелінди Метц. У центрі сюжету - Ліз Ортечо (Жанін Мейсон) - приїжджає до рідного міста Розуелл у штаті Нью-Мексико. Після повернення вона зустрічає своє шкільне кохання — Макса (Нейтан Парсонс), який тепер працює у місцевій поліції. Ліз влаштовується працювати і незабаром стає жертвою збройного нападу. Щоб урятувати життя дівчини, Макс виявляє свої надприродні здібності…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Україна ЄС
22 червня, 2024 субота
Дипломат Хандогій назвав орієнтовну дату вступу України до ЄС
Пожежа у церкві в Махачкалі після збройного нападу (23 червня 20204 року)
24 червня, 2024 понедiлок
У Дагестані обстріляли 2 церкви, підпалили синагогу та вбили священника РПЦ. Нападом керували сини голови району
Російські полонені в Україні
23 червня, 2024 неділя
"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.87
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
24 червня
22:59
Оновлено
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 135 бойових зіткнень. 45 - на Покровському напрямку
22:52
Вибухи в Криму
РФ звинуватила США в атаці на Крим: у Пентагоні відповіли, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей
22:33
Корінна та Міхаель Шумахери
Поліція ФРН затримала чоловіків, які шантажували родину легендарного автогонщика Шумахера
22:07
Віктор Орбан
У Німеччині кортеж Орбана потрапив у ДТП: загинув поліцейський, ще один офіцер постраждав
21:39
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"Я не здаюся": глава МЗС Чехії заявив, що й надалі намагатиметься обмежити пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні
21:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:20
Ексклюзив
Якби це був ATACMS, то там була б кривава баня: "Інформаційний спротив" про падіння уламків ракети російського ЗРК у Севастополі
21:19
Олександр Сваток, Німеччина - Україна
Футболіст збірної України перейшов до клубу зі США
21:05
Спільне комюніке Саміту миру
Комюніке Саміту миру підписала ще одна країна
21:00
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Знищено 120 БПЛА: ВМС та СБУ 21 червня уразили навчальний центр ППО у Краснодарському краї
20:46
Аналітика
Україна ЄС
Встигаємо до угорців. Що означає старт переговорів про вступ України до ЄС та коли чекати членства
20:40
Китай готовий шукати політичне врегулювання "української кризи у власний спосіб", - Сі Цзіньпін
20:19
Зеленський призначив Гнатова командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість Содоля
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Справи супостатів дуже кепські
20:03
Важка машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію. У чому її унікальність
20:02
Оновлено
ЄС
Рада ЄС передасть Україні на озброєння 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів, - Боррель
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 852-го дня війни: ЗСУ уразили центр космічного зв'язку РФ, Україна вже в липні може отримати 2,5 млрд євро з активів Росії
19:59
Росіяни поширюють ІПСО про неякісні фортифікації у Запорізькій області: у ЗОВА відреагували
19:55
електроенергія, відключення
У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складна, - очільник YASNO Коваленко
19:52
Ігор Терехов
РФ повністю або частково зруйнувала 796 освітніх об'єктів Харкова: Терехов закликав ООН допомогти захистити місто
19:44
Партизани розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Криму
19:41
Петер Сіярто
Угорщина оскаржить рішення ЄС про спрямування 1,4 млрд євро від активів РФ на зброю для України
19:39
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
"Російська ППО свідомо збивала ракети над пляжами": військовий експерт Снєгирьов про цивільні жертви й поранених у Севастополі
19:26
Оновлено
пожежа у Фрязіно під Москвою
Розробляв і виробляв електроприлади, зокрема РЕБ: у Підмосковʼї горить науково-дослідний інститут "Платан"
19:26
електроенергія
"Треба починати просто зараз": в Укренерго назвали спосіб урятувати енергосистему України
19:26
шкільні підручники
США виділять кошти на друк понад 3 млн підручників для українських школярів
19:07
ПЦУ вперше провела літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської лаври
19:07
Оновлено
Селидове
Росіяни 23 червня скинули авіабомби на Селидове: 6 поранених, серед них діти
19:01
Оновлено
Очільник МОН Оксен Лісовий
В Україні змінюють правила вступу в аспірантуру: що відомо
18:59
Щоб союзники усвідомлювали складність обставин на фронті: Сирський провів телефонну розмову з генералом Каволі
18:58
Окупанти цілий день тероризували Нікопольщину: серед поранених – літні люди
18:50
Оновлено
Окупанти 24 червня вдарили "іскандерами" по Покровську
Окупанти вдарили "іскандерами" по Покровську: загинули 5 людей, 41 поранений
18:45
Робота з відновлення електропостачання Херсон
За тиждень енергетики відновили світло для 89 тис. сімей, домівки яких були знеструмлені через обстріли РФ
18:45
Як формується ціна електронної книжки в Україні: пояснення видавців
18:39
вантажівки для прикордонників
У Мінвідновлення розповіли про зміни після лібералізації вантажних перевезень між Україною та ЄС
18:25
Інтерв’ю
Юрій Федоренко
Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися
18:19
світло
В які години збільшать обсяг обмежень: в Україні 25 червня всю добу діятимуть графіки відключень електроенергії
18:11
Додаток "Дія"
Не лише шлюб: у Дії тестують послуги актових записів про народження, розлучення та зміну імені
18:05
Ексклюзив
Що обговорили в перший день чергового форуму експертної мережі міжнародної Кримської платформи
18:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому не можна терміново спорудити ТЕЦ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV