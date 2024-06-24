Сумувати забракне часу. Найочікуваніші релізи фільмів та серіалів про іншопланетян

Інопланетянин, 2024

Ayalaan

Інопланетянин прибуває на Землю, щоб урятувати людей від їхнього власного саморуйнування. Йому доводиться довіритися Таміжу, сільському хлопцю, який не дає в образу навіть комах, щоб зупинити вченого-ізгоя від створення наднового смертоносного газу, який міг би поставити під загрозу Землю…

Дюна: Частина 2, 2024

Dune: Part Two

У другій "Дюні" очікується поява нових, знакових для літературного першоджерела персонажів, таких як принцеса Ірулан Корріно (Флоренс П'ю), Шаддам IV (Крістофер Уокен), Фейд-Раута Харконнен (Остін Батлер). Ну і, звичайно, яка "Дюна" без гігантських черв'яків. Залишається лише сподіватися, що новий проект Вільнева зможе додати до історії динаміки та фантастичного екшену, яких так не вистачало в першій частині…

Вторгнення (серіал 2021 – 2024)

Invasion 18

Вторгнення інопланетян очима кількох людей із різних континентів...

Серіал Проект "Синя книга" 1 сезон

Project Blue Book Season 1

У центрі сюжету серіалу — всесвітньо відомий уфолог та астроном Джозеф Аллен Хайнек (Ейдан Гіллен), який бере безпосередню участь в операції проекту Військово-повітряних сил США "Синя книга". Під такою кодовою назвою проводилися надсекретні дослідження випадків спостереження НЛО у середині XX ст. У ході проекту за допомогою наукових методів було вивчено тисячі свідчень як простих людей, так і астрономів, льотчиків, військових та офіцерів поліції, які стверджували, що вони бачили невідомі літаючі об'єкти...

Серіал Розуелл, Нью-Мексико 1 сезон

Roswell, New Mexico Season 1

В основі сюжету серіалу – книги Мелінди Метц. У центрі сюжету - Ліз Ортечо (Жанін Мейсон) - приїжджає до рідного міста Розуелл у штаті Нью-Мексико. Після повернення вона зустрічає своє шкільне кохання — Макса (Нейтан Парсонс), який тепер працює у місцевій поліції. Ліз влаштовується працювати і незабаром стає жертвою збройного нападу. Щоб урятувати життя дівчини, Макс виявляє свої надприродні здібності…