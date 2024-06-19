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Топ-5 - новинки європейського кіно за 2024 рік

19 червня, 2024 середа
10:00
Кіно Акули в Парижі

Запрошуємо до екрана. Цього разу на вас чекає п’ятірка новинок європейського кіно

Зміст

Акули у Парижі 18+

Sous la Seine

Жанри - бойовик, жахи

Країна - Франція

Режисер - Ксавьє Жанс

Актори - Береніс Бежо, Насім Льєс, Леа Левіан, Сандра Парфейт, Аксель Устун, Орелія Петі, Марвін Дюбар, Дауда Кейта, Ібрахіма Ба, Анн Марівен та інші

Коли команда морського біолога Софії Ассалас намагалася взяти біозразки у акули мако, що аномально виросла, з маячком № 7, тварина розлютилася і роздерла всю групу. Через три роки до Софії приходить екоактивістка Міка і каже, що та сама особина № 7 неймовірним чином пристосувалася до життя в прісній воді і запливла в Сену…

 

Елла та чорний ягуар

Le dernier jaguar

Жанри - сімейний, пригоди, комедія

Країна - Італія, Франція, Канада

Режисер - Жіль де Метр

Актори - Емілі Бетт Рікардс, Люмі Поллак, Уейн Чарльз Бейкер, Пол Грін, Келлі Хоуп Тейлор, Лукреція Піні, Аїрам Камачо, Пабло Винос, Ева Авіла, Анджела Галуппо та інші 

У дитинстві Елла жила в казкових краях Амазонії, де потоваришувала з привабливим малюком – дитинчатою ягуара. Переїхавши до Нью-Йорка, вона починає нове життя. Але коли село, де вона виросла, опиняється під загрозою, відважна дівчинка вирішує повернутися, щоб врятувати свій колишній будинок, мешканців джунглів та свого близького друга – чорного ягуара, на ім'я Хоуп…

 

Несподівані зв'язки 18+

Cocorico

Жанри - комедія

Країна - Бельгія, Франція

Режисер - Жюльєн Ерве

Актори - Крістіан Клав'є, Дідьє Бурдон, Сільві Тестю, Маріанн Денікур, Жюльєн Пестель, Хлоя Куллу, Софі Фруассар, Йохан Діонне, Патрік Прежан, Лоїк Рожан та інші

Аліс та Франсуа вирішили одружитися і збираються познайомити своїх батьків. З нагоди зустрічі Аліса дарує батькам результати ДНК-тестів, які розкриють таємницю їхнього походження. Але сюрприз обернеться фіаско, коли важлива аристократична родина Був'є-Соваж і простіша сім'я Мартен виявлять, м'яко кажучи, несподівані результати!

 

Назад до мороку 18+

Back to Black

Жанри - драма, біографія, музика

Країна - Велика Британія, Франція, США

Режисер - Сем Тейлор-Джонсон

Актори - Маріса Абела, Джек О'Коннелл, Едді Марсан, Леслі Менвілл, Джульєтт Кауен, Sam Buchanan, Піт Лі-Вілсон, Тельма Рубі, Майкл С. Сігел, Матільда ​​Торпе та інші

Лондон, початок 2000-х. Співачка-початківець і автор пісень Емі Уайнхаус випускає дебютний альбом і починає набувати популярності. Менеджери наполягають на зміні іміджу, але норовлива Емі вирішує взяти відпустку і йде в бар, де знайомиться з цікавим хлопцем Блейком - любов'ю всього свого життя…

 

Кур'єр 18+

El correo

Жанри - драма, кримінал, трилер

Країна - Бельгія, Іспанія, Франція

Режисер - Даніель Кальпарсоро

Актори - Арон Піпер, Марія Педраса, Луїс Тосар, Laura Sepul, Nourdin Batan, Хосе Мануель Рівера, Луїс Саєра, Мануель Ганседо, Антоніо Буїл Пюйо та інші

Події розгортаються навколо Івана Маркеса, який вирішив поживитись на людських негараздах. Він став шахраєм, який згодом перестав бачити межі дозволеного. Аферист почав впроваджувати махінаційні схеми у звичне життя та шукати різноманітні лазівки у просіданні економіки. Незабаром успіх йому посміхнувся. Іван зіткнувся з неймовірною ситуацією, що дозволяє вирости у професійному плані та досягти піку свого успіху. Після низки змін, що відбулися у політиці держави, до Іспанії приходить євро…

Теги:
Відео
Новини
Культура
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