Найцікавіші серіали 2024 року. ТОП-5 до вашої уваги

Цілком вигадані пригоди Діка Турпіна

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin

Велика Британія, 2024 рік

Комедія

Сюжет серіалу - це вигадані комічні пригоди розбійника Діка Турпіна, який дійсно жив у Англії початку XVIII століття. Головну роль виконує британський комік Ноель Філдінґ – зірка "Майті Буш"…

Режим

The Regime

Велика Британія, США, 2024 року

Драма

Сюжет політичного мінісеріалу HBO присвячений року існування в'янучого авторитарного режиму. Елен, канцлер вигаданої країни, у спробах утримати владу звертається по допомогу до жорстокого, але вірного військового. А ще ув'язнює лідера опозиції, чим провокує заворушення серед населення…

Суперсекс

Supersex

Італія, 2024 рік

Драма

Новий проєкт Netflix, присвячений кар'єрі порноактора Рокко Сіффреді. Серіал розповість, як італієць став однією з головних зірок індустрії. Зіграв головного героя Алессандро Борги із "Супергероїв" — за час зйомок йому довелося взяти участь у десятках еротичних сцен…

Джентльмени

The Gentleman

Велика Британія, США, 2024 року

Бойовик, комедія, кримінал

"Джентльмени" - серіальний спін-офф кримінальної комедії Гая Річі. Картини режисера і раніше отримували продовження у вигляді телешоу. Але над "Джентльменами" Річі вперше працює сам - плюс він стверджує, що й оригінальний фільм спочатку був задуманий як серіал...

Яблука ніколи не падають

Apples Never Fall

Австралія, США, 2024 рік

Драма, детектив

"Яблука ніколи не падають" - серіальна адаптація однойменного роману Ліани Моріарті. У центрі сюжету – родина Ділейні. Подружжя Джой і Стен продає сімейний бізнес і вирішує вийти на пенсію. Незабаром Джой зникає, а четверо її дітей дізнаються про неприємні секрети батьків…