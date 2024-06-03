Найцікавіші серіали 2024 року. ТОП-5 до вашої уваги
Пропонуємо сьогодні цікавезну п’ятірку серіалів за 2024 рік. ТОП-5 різноманітних за жанрами та тематикою серіалів пропонуємо до вашої уваги. Обирайте і насолоджуйтесь
Цілком вигадані пригоди Діка Турпіна
The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin
Велика Британія, 2024 рік
Комедія
Сюжет серіалу - це вигадані комічні пригоди розбійника Діка Турпіна, який дійсно жив у Англії початку XVIII століття. Головну роль виконує британський комік Ноель Філдінґ – зірка "Майті Буш"…
Режим
The Regime
Велика Британія, США, 2024 року
Драма
Сюжет політичного мінісеріалу HBO присвячений року існування в'янучого авторитарного режиму. Елен, канцлер вигаданої країни, у спробах утримати владу звертається по допомогу до жорстокого, але вірного військового. А ще ув'язнює лідера опозиції, чим провокує заворушення серед населення…
Суперсекс
Supersex
Італія, 2024 рік
Драма
Новий проєкт Netflix, присвячений кар'єрі порноактора Рокко Сіффреді. Серіал розповість, як італієць став однією з головних зірок індустрії. Зіграв головного героя Алессандро Борги із "Супергероїв" — за час зйомок йому довелося взяти участь у десятках еротичних сцен…
Джентльмени
The Gentleman
Велика Британія, США, 2024 року
Бойовик, комедія, кримінал
"Джентльмени" - серіальний спін-офф кримінальної комедії Гая Річі. Картини режисера і раніше отримували продовження у вигляді телешоу. Але над "Джентльменами" Річі вперше працює сам - плюс він стверджує, що й оригінальний фільм спочатку був задуманий як серіал...
Яблука ніколи не падають
Apples Never Fall
Австралія, США, 2024 рік
Драма, детектив
"Яблука ніколи не падають" - серіальна адаптація однойменного роману Ліани Моріарті. У центрі сюжету – родина Ділейні. Подружжя Джой і Стен продає сімейний бізнес і вирішує вийти на пенсію. Незабаром Джой зникає, а четверо її дітей дізнаються про неприємні секрети батьків…
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