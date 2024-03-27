Любите розповіді про надприродне? Топ-5 очікуваних релізів кінофільмів з жанру містика

Автор

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: драма, мелодрама, містика

Режисер: Чак Волкер

Актори: Камерон Стаут, Аштон Брук Джілл, Камерон Арнетт, Клінт Харп, Корбін Тімбрук, Баррі Сеттелс, Келлі Стьюарт та інші

Джеймс Харрісон прокидається на лікарняному ліжку. Він дезорієнтований та розгублений. Де він? Як він сюди потрапив і скільки часу минуло? У його кімнату входить жінка похилого віку і каже: "Я знаю, що ти зробив з Тімоті Брауном". І це повертає Джеймса до життя після травми черепа та коми…

Час злочину: вільне падіння

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: драма, містика

Режисер: Стейсі Ен Хардінг

Актори: Лінді Грінвуд, Люк МакФарлейн, Денні Дворкіс, Бі Джей Харрісон, Хана Хаггінс, Леннокс Лікок, Девід Льюїс та інші

Хедлі Уорнер, актриса з кримінального телешоу, вирішує зав'язати з акторством і переїжджає до маленького містечка. Там вона стикається зі справжнім злочином…

Детективи з того світу

Інша назва: Мертві хлопчаки-детективи

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: бойовик, детектив, драма, комедія, містика, пригоди, фентезі

Режисер: Лі Толанд Крігер

Актори: Джейден Реврі, Джордж Рекстрю, Майкл Біч, Лукас Гейдж, Бріана Куоко, Ліндсей Горт, Джен Ліон, Джошуа Коллі та інші

Чарльз Роуленд і Едвін Пейн вирішують не вирушати в потойбічний світ після смерті, а залишитися на землі та розслідувати злочини, пов'язані з надприродними силами…

Дуб

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: містика, фільм жахів

Режисер: Кевін Льюїс

Актори: Арманд Ассанте, Джоуї Лорен Адамс, Кетрін Даддаріо, Лоренцо Антонуччі, Бернс Бернс, Каллум Вінсон та інші

Група підлітків провокує один одного доторкнутися до старого проклятого дуба, що призводить до зникнення одного з них, а в іншого з'являється висип на долоні. У результаті все обертається битвою за виживання…

Фото: фото з загальнодоступних джерел

Справжнє правосуддя: сімейні узи

Інша назва: Exonerated

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: кримінальний фільм, містика

Режисер: Джонатан Райт (III)

Актори: Кетрін МакНамара, Маркіян Тарасюк, Олександр Нуньєс, Маріза МакІнтайр, Сабріна Саудін, Ніккі Делоуч та інші

Студентка юридичного факультету та її друзі намагаються довести невинність її брата, але єдиний спосіб виправдати його ім'я – знайти справжнього вбивцю…