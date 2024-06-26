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Які фільми ми чекаємо від Голлівуду вже цього року. ТОП-5 очікуваних релізів

26 червня, 2024 середа
20:00
Кіно Голлівуд

Наша чергова п’ятірка релізів до найочікуваніших фільмів від імперії Голлівуд. У 2024 році Голлівуд палає релізами до новинок, які от-от побачить глядач

Зміст

Претенденти 

Challengers

Жанри: драма, біографія

Країна: США

Режисер: Лука Гуаданьїно

Сценарист: Джастін Куріцкез

У ролях: Зендея, Джош О'Коннор, Майк Фейст, Фейт Фей, Скотті Діджакомо, Хайді Гарза, Чарльз Мессі

Для підготовки до ролі Зендея три місяці тренувалася з колишнім тенісистом Бредом Гілбертом. 

Сюжет. Колишня тенісистка Таші працює тренером. Вона намагається зробити зірку зі свого чоловіка Арта, але той постійно зазнає поразки. Тоді дівчина відправляє чоловіка на один із найслабших турнірів — "Претенденти". Там бере участь і колишній друг Арта Патрік. Герої потрапляють у любовний трикутник…

 

Мегалополіс 

Megalopolis

Жанри: фантастика, драма

Країна: США

Режисер: Френсіс Форд Коппола

Сценарист: Френсіс Форд Коппола

У ролях: Обрі Плаза, Адам Драйвер, Наталі Еммануель, Шайа Лабаф, Джанкарло Еспозіто, Джейсон Шварцман, Дастін Хоффман, Кетрін Хантер, Лоренс Фішберн

Щоб зняти фільм, Коппола продав велику частину своєї винної імперії.

Сюжет. "Мегалополіс" ще не має офіційного синопсису. Але сам Коппола заявляє, що сценарій походить від історії ворожнечі римського сенатора Луція Сергія Катиліни та Марка Тулія Цицерона. Сюжет сконцентрується на архітекторі на ім'я Цезар, який намагається відновити зруйнований після катастрофи Нью-Йорк. Герою перешкоджає злісний мер міста…

 

Носферату 

Nosferatu

Жанри: жахи, драма

Країна: США

Режисер: Роберт Еггерс

Сценарист: Роберт Еггерс

У ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Коррін, Віллем Дефо, Ніколас Холт, Білл Скарсгард, Ральф Айнесон, Лілі-Роуз Депп, Саймон Макберні

Еллен Хаттер у фільмі "Носферату" зіграє Лілі-Роуз Депп - дочка Джонні Деппа та зірка серіалу "Кумир". 

Сюжет. Торговець нерухомістю Томас Хаттер приїжджає до таємничого графа Орлока, який буцімто хоче купити будинок. Але той виявляється вампіром і кусає агента. Орлок бачить портрет коханої Томаса і стає одержимим її красою. Він переїжджає та селиться ближче до дівчини…

 

Муфаса: Король лев 

Mufasa: The Lion King

Жанри: комедія, мюзикл, драма

Країна: США

Режисер: Баррі Дженкінс

Сценарист: Джефф Натансон

У ролях: Сет Роген, Аарон П'єр, Біллі Айкнер, Келвін Харрісон мол., Джон Кані

Анімаційний "Король Лев" мав кілька сіквелів — а от приквела про життя Муфаси раніше не виходило.

Сюжет. Фільм розповість про те, як Муфаса - батько Сімби з "Короля лева" - став правителем у царстві тварин…

 

Лицарі Альто 

Alto Knights

Жанри: драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Баррі Левінсон

Сценарист: Ніколас Піледжі

У ролях: Роберт Де Ніро, Космо Джарвіс, Кетрін Нардуччі, Дебра Мессінг, Метт Сервітто, Луїс Мустілльо, Кері Лазар, Боб Глуберман, Чінн Гарі

Попередній гангстерський епік із Де Ніро виходив у 2019 році – це був "Ірландець" Мартіна Скорсезе.

Сюжет. Середина 20 ст. Віто Дженовезе та Френк Костелло — два конкуруючі боси італо-американської мафії. Протистояння сягає того, що Дженовезе замовляє вбивство Костелло. Але той виживає…

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