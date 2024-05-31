Фільми та серіали про космос за 2023 рік: дивовижні історії та герої

Місяць

Deo mun

IMDb: 6,4

2029 рік. Корейський космічний корабель, відправлений в експедицію на Місяць, зазнає аварії. Єдиний член екіпажу, що вижив, виявляється на зворотному боці Місяця. Найкращі розуми Землі роблять все, щоб урятувати його. Щоправда, є й ті, хто через свої політичні амбіції виступає проти евакуації космонавта...

Творець

The Creator

IMDb: 6.80

Поширення штучного інтелекту спричинило трагічні наслідки в Лос-Анджелесі, де стався потужний ядерний вибух. Внаслідок цієї глобальної катастрофи колективний Захід, під керівництвом США, оголосив невблаганну війну штучному інтелекту…

Кратер

Crater

IMDb: 5.30

2257 року після невдалої колонізації Місяця люди видобувають там ресурси. Шахтарів, які там працюють, змушують працювати двадцять років перед відправкою на колонізацію планети Омега. Смерть батька Калеба Ченнінга, загиблого шахтаря, залишила після себе не лише трагічні події в пам'яті, а й написаний ним заповіт, в якому вказано відправити його сина на Омегу до повноліття…

Капітан Марвел 2

The Marvels

IMDb: 5.60

Фільм "Капітан Марвел 2" продовжує історію Керол Денверс (Капітан Марвел), яка протистоїть Вищому Розуму та злісним тиранам Крії. У ході боротьби вона втрачає свою особистість і змушена протистояти новим загрозам. У процесі вона об'єднується з Камалою Хан (Міс Марвел) та Монікою Рамбо для порятунку всесвіту…

Блукаюча Земля 2

IMDb: 6.80

Сонце повільно починає зникати на горизонті, забираючи останні промені надії для всього людства. Єдиний спосіб вижити полягає у відчайдушному прагненні до пошуку нового будинку. Об'єднавши свої зусилля, люди виявляють можливість змінити орбіту Землі, вирушивши в подорож до незвіданих куточків космосу…