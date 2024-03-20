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Бойовик, трилер, кримінал: ТОП новинок 2024 жанру екшн

20 березня, 2024 середа
19:00
Кіно кіно

Кіно – це своєрідний портал в інший світ, щоб допомогти глядачеві отримати переживання, які важко мати у житті та допомогти йому добре жити. Бойовики здатні дати переживання захоплюючих подій та карколомних пригод

Володарі повітря

(Masters of the Air)

Дата виходу: 25 січня 2024 р., США

Режисер: Кері Дедзі Фукунага, Анна Боден, Раян Флек

У головних ролях: Каллум Тернер, Ентоні Бойл, Елліот Уоррен, Девід Шілдс

Жанр: військовий, бойовик, історія

IMDB: 7,9

Телесеріал створено за документальним романом Дональда Л. Міллера, який розповідає про повітряні бої Другої світової війни, які вели британські та американські військові. Сам серіал – це військова драма, в якій кожен льотчик має свою долю і допомагає один одному вижити. Герої мають пройти суворі випробування у боротьбі з німецькими солдатами…

 

Парадокс убивці

(Sarinja nangam)

Дата виходу: 9 лютого 2024 р., Корея Південна

Режисер: Лі Чхан-хі

У головних ролях: Чхве У-щик, Сон Сок-ку, Кім Е-хан, Лі Хі-джун

Жанр: трилер, кримінал, комедія, драма

IMDB: 7,3

Цей серіал 2024 поєднує в собі жанри бойовик і трилер, має чудовий сюжет. Лі Тхан є студентом, який при цьому ще й працює продавцем у цілодобовому магазині. Якось йому зустрівся один із клієнтів цього магазину. У них з відвідувачем зав'язалася неприємна розмова, під час якої хлопець вбив клієнта молотком. Спочатку Лі відчував провину, а потім дізнався, що вбита ним людина виявилася серійним убивцею в розшуку…

 

Аргайл: Супершпигун

(Argylle)

Дата виходу: 31 січня 2024 р., Великобританія, США

Режисер: Меттью Вон

У головних ролях: Сем Рокуелл, Кетрін О'Хара, Брайс Даллас Ховард

Жанр: комедія, бойовик

IMDB: 6,0

У цій кіноновинці головною героїнею є письменниця Еллі, яка регулярно створює романи про пригоди шпигуна Аргайла. У книгах розповідається про протистояння агента проти таємної організації. На відміну від написаних Еллі романів, життя письменниці цілком буденне. Але це змінюється, коли жінка їде потягом до своєї мами. Там до неї підсідає пасажир, який представляється шпигуном…

 

Королівство планети мавп

(Kingdom of the Planet of the Apes)

Дата виходу: 8 травня 2024 р., США

Режисер: Уес Болл

У головних ролях: Ніл Сенділендс, Лідія Пекхем, Оуен Тіг

Жанр: фантастика, бойовик

Бойовик, який виходить навесні 2024 року та розповідає історію про розумних мавп. У попередньому фільмі розумний примат на ім'я Цезар привів своїх побратимів до оазису, після чого з'явилося безліч груп мавп. На тлі цих подій люди знатно деградували та здичавіли. Вождь мавп Проксимус Цезар спотворює спадщину Цезаря і має намір правити іншими кланами. У мавпячому співтоваристві просувається ідея, що люди примітивні істоти і за ними треба полювати. Розумні примати переслідують людей та шукають їх технології…

 

Будинок біля дороги

(Road House)

Дата виходу: 8 березня 2024 р., США

Режисер: Даг Лайман

У головних ролях: Артуро Кастро, Домінік Коламбус, Лукас Гейдж, Джейк Джілленхол

Жанр: бойовик, трилер, кримінал

Це ремейк фільму кінця 80-х. Оригінал був історією про вишибалу Далтона в барі "Дві двійки", в якому вирували заворушення і герою доводилося наводити порядок. Цим він викликав гнів у місцевого впливового рекетиру. У новій версії герой - колишній боєць з UFC стає вишибалою в придорожньому клубі. Так само як і в оригіналі Далтон наводить лад у закладі, б'ючи і викидаючи з нього хуліганів, бандитів або просто дуже неадекватних людей…



 
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